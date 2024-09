Vereadores quebram acordo e não colocam imagem de Ricardo Nunes nas propagandas eleitorais

Vereadores do União Brasil e Republicanos descumpriram o acordo de expor a imagem de Ricardo Nunes (MDB) em suas propagandas eleitorais e esconderam a imagem prefeito que busca a reeleição. Partidos como MDB, Solidariedade, PSD, PL, Avante e PP fizeram sua parte e incluíram uma imagem de Nunes e um texto afirmando que os vereadores "estão com" ele. Procurado, Nunes não comentou o caso.

O União Brasil, presidido por Milton Leite na capital paulista, disse que "já identificou os casos que não apresentaram o prefeito Ricardo Nunes nas inserções. Eles ocorreram apenas entre candidatos que enviaram materiais prontos e não gravaram as peças na produtora contratada pelo partido".

Não foram todos os candidatos dos partidos que esconderam Nunes. No Republicanos, a candidata Claudia Baronesa não estampou o selo do prefeito. No final de agosto, a candidata declarou voto em Pablo Marçal (PRTB), em suas redes sociais, ela também não tem registros com Nunes. O partido, por meio de sua assessoria, disse que incluiu o selo na peça publicitária e que corrigirá nas próximas veiculações.

No caso do União Brasil, a candidata Amanda Vetorazzo escondeu o prefeito. Integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), a candidata lutou pela candidatura a prefeito de Kim Kataguiri, que é vice-presidente nacional do partido. "No caso da candidata Amanda Vettorazzo, o próprio deputado federal Kim Kataguiri já declarou voto no prefeito Ricardo Nunes, portanto, não há o porquê polemizar com isso", disse o partido em nota.

Nunes possui mais de 60% do tempo disponível no horário eleitoral, equivalente a aproximadamente 6 minutos em cada bloco de 10 minutos, além de 27 minutos e 20 segundos em inserções distribuídas durante a programação das emissoras. 40% do horário é destinado aos vereadores, com o acordo, Nunes teria seu selo em mais da metade desta parcela.