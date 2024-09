Transmissão da sabatina de Pablo Marçal no UOL: assista à entrevista

O UOL, em parceria com o jornal Folha de S.Paulo, está realizando sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, abordando temas importantes para os eleitores da cidade. Nesta quarta-feira (4), às 10h, o primeiro entrevistado é Pablo Marçal (PRTB). Você pode assistir no vídeo acima ou ver a entrevista no YouTube.

Inicialmente, o candidato José Luiz Datena seria sabatinado na terça-feira (3), mas precisou desmarcar devido a exames de rotina.

Ao longo desta semana, Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB) também serão entrevistados. Na semana seguinte, os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Marina Helena (Novo), Bebeto Haddad (DC), Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) passarão pela sabatina. A programação completa pode ser conferida abaixo.

A sabatina, intitulada "Vamos falar sobre São Paulo", será realizada de forma remota, com uma duração de uma hora. Cada candidato terá oito minutos para discutir os temas: educação, saúde, habitação, segurança, transporte e zeladoria. Além disso, haverá oito minutos para a discussão da conjuntura política, dois minutos iniciais para a apresentação e dois minutos para as considerações finais.

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral e contarão com a participação da colunista do UOL Raquel Landim e de Fábio Haddad, editor da Folha.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada em 22 de agosto, Pablo Marçal aparece com 21% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Boulos (23%) e Nunes (19%).

Os demais candidatos têm as seguintes intenções de voto: Datena (10%), Tabata (8%), Marina Helena (4%), Bebeto Haddad e João Pimenta (1% cada). Altino Prazeres e Ricardo Senese não pontuaram. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Programação da primeira semana de sabatinas:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4), às 10h

quarta-feira (4), às 10h Tabata Amaral (PSB) : quinta-feira (5), às 10h

: quinta-feira (5), às 10h Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h

Programação da segunda semana:

Bebeto Haddad (DC): segunda-feira (9), às 9h

segunda-feira (9), às 9h Guilherme Boulos (PSOL): segunda-feira (9), às 10h30

segunda-feira (9), às 10h30 Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h

terça-feira (10), às 9h Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h

quarta-feira (11), às 9h João Pimenta (PCO) : quinta-feira (12), às 9h

: quinta-feira (12), às 9h Marina Helena (Novo): sexta-feira (13), às 9h

Além de São Paulo, o UOL e a Folha estão realizando sabatinas com candidatos das principais cidades do país. Já ocorreram entrevistas em:

Belo Horizonte : Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT)

: Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT) Salvador : Bruno Reis (União) e Kleber Rosa (PSOL)

: Bruno Reis (União) e Kleber Rosa (PSOL) Porto Alegre : Thiago Duarte (União Brasil) e Maria do Rosário (PT)

: Thiago Duarte (União Brasil) e Maria do Rosário (PT) Recife : João Campos (PSB), Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD)

: João Campos (PSB), Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD) São Paulo : Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB). A candidata Tabata Amaral foi sabatinada pelo UOL.

: Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e José Luiz Datena (PSDB). A candidata Tabata Amaral foi sabatinada pelo UOL. Curitiba: Ney Leprevost (União), Eduardo Pimentel (PSD) e Luciano Ducci (PSB)

Ney Leprevost (União), Eduardo Pimentel (PSD) e Luciano Ducci (PSB) Fortaleza : José Sarto e Capitão Wagner (União Brasil)

: José Sarto e Capitão Wagner (União Brasil) Maceió : Rafael Brito (MDB) e Lobão (Solidariedade)

: Rafael Brito (MDB) e Lobão (Solidariedade) Manaus : Marcelo Ramos (PT) e David Almeida (Avante)

: Marcelo Ramos (PT) e David Almeida (Avante) Santo André: Bete Siraque (PT), Luiz Zacarias (PL) e Gilvan Júnior (PSDB)

Bete Siraque (PT), Luiz Zacarias (PL) e Gilvan Júnior (PSDB) Guarulhos : Lucas Sanches (PL), Elói Pieta (Solidariedade) e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos)

: Lucas Sanches (PL), Elói Pieta (Solidariedade) e Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos) São Bernardo do Campo : Luiz Fernando Teixeira (PT), Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania)

: Luiz Fernando Teixeira (PT), Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) Osasco: Emídio de Souza (PT)

As próximas sabatinas ocorrerão nas cidades de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.