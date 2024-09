Tarcísio justifica apoio a Nunes: 'Marçal é a porta de entrada para Boulos'

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que seu apoio para a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), além de representar a confiança que tem no prefeito de São Paulo, é uma estratégia para evitar uma possível vitória de Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Tarcísio gravou vídeo para a campanha de Nunes, dizendo que Pablo Marçal (PRTB) é uma "porta de entrada" para Boulos. Na gravação, o governador exalta a "parceria" com o prefeito e diz que eventual segundo turno entre Marçal e Boulos pode acabar com a vitória do candidato do PSOL. Por isso, ele defende o voto em Nunes ainda no primeiro turno. O vídeo gravado por Tarcísio vai ao ar no horário eleitoral de TV de hoje (4).

As pessoas me perguntam: 'Por que você tem certeza que o Ricardo Nunes é o melhor?' Eu tenho vários motivos. Parceria, confiança, caráter. Mas um deles é que eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos. E hoje, o Pablo é a porta de entrada para o Boulos. Porque, no segundo turno entre os dois, o Boulos pode ser eleito. E aí quem perde é São Paulo. Basta ver as pesquisas. Só o Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno. Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Pesquisa mostra Marçal e Boulos em empate técnico no segundo turno. Segundo levantamento do instituto Real Time Big Data desta terça-feira (3), Boulos tem 40% das intenções de voto contra 37% de Marçal em uma disputa direta entre os dois. O resultado representa um empate técnico — a margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais. O último Datafolha, divulgado em agosto, não simulou cenário entre Marçal e Boulos.

Tarcísio disse a Marçal que vai até o fim com Nunes

Governador teve conversa reservada com Marçal na semana passada. Nessa reunião, que foi fora da agenda oficial de Tarcísio, o governador disse que seu apoio para a reeleição de Nunes vai até o fim, segundo apurou a colunista do UOL Raquel Landim.

Encontro com Tarcísio foi marcado a pedido de Marçal para acertar armistício. O candidato do PRTB queria falar com o governador para distensionar a relação entre os dois. Nos últimos dias, Marçal vinha acusando Tarcísio de atacá-lo.

Candidato do PRTB foi recebido com cordialidade pelo governador. Segundo aliados, Tarcísio explicou que sua preferência pelo prefeito não está ligada a partidos políticos, mas ao pragmatismo e à parceria que se desenvolveu entre dois. O governador considera Nunes um bom gestor.