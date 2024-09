Tales: Tarcísio e Marçal tomam o espaço de Bolsonaro em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está entendendo que Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Pablo Marçal (PRTB) estão tomando o lugar dele dentro do bolsonarismo, afirmou o colunista do UOL Tales Faria no UOL News desta quarta-feira (4).

O Tarcísio se tornou protagonista nesta eleição. Está sendo um padrinho até mais forte que o Bolsonaro. Bolsonaro apadrinhou os dois [Nunes e Marçal] e acabou perdendo importância como padrinho político. Já o Tarcísio não, ele é um padrinho importante.

'O perigo de dar asa à cobra?' Tem duas cobras sendo criadas dentro do terreiro do Bolsonaro. Duas pessoas que são capazes de superá-lo: o Marçal, com o discurso mais radical e avançando bastante na internet, e o Tarcísio, com o discurso mais moderado, avançando em direção ao centro. Esses dois estão tomando lugar do Bolsonaro dentro do bolsonarismo. É isso que o Bolsonaro não está entendendo [...] Já tem dois aí prontos para tomar o poder dele.

Marçal é um sujeito novo, mais novo que o Tarcísio, e com muito dinheiro e expectativas de ter mais dinheiro com tudo que ele tem na internet. [...] Marçal já soltou que é o 'prefeito do Brasil'. Vai querer ser candidato à Presidência também. Tales Faria, colunista do UOL

Durante a sabatina do UOL desta quarta (4), Pablo Marçal não confirmou sua presença em ato com bolsonaristas no dia 7 de setembro. ''Será uma surpresa'', segundo ele. Para Tales, Marçal espera uma boa recepção dos bolsonaristas no ato.