SpaceX aconselha funcionários a não viajarem ao Brasil

SpaceX tomou medidas para evacuar funcionários do Brasil e alertou outros contra viagens ao País, um sinal de como a batalha em andamento de Elon Musk contra Alexandre de Moraes está se espalhando para afetar alguns de seus outros negócios.

Em um e-mail no final da semana passada, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, aconselhou os funcionários a não viajarem ao Brasil a trabalho ou lazer, de acordo com pessoas que viram o e-mail. A empresa espacial também tomou medidas na semana passada para realocar do País seu pequeno grupo de funcionários não brasileiros, disse uma das pessoas. A SpaceX não respondeu aos pedidos de comentários.

Por meses, Musk vem lutando com o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que ordenou que o X removesse uma série de contas que o tribunal disse estarem espalhando discurso de ódio e desinformação na plataforma de mídia social. Em agosto, o X encerrou as operações no Brasil, citando a necessidade de proteger a segurança de sua equipe.