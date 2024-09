Marçal diz que plano contra roubo e furto vai começar por Pinheiros

O candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) prometeu em sabatina UOL/Folha que começará seu plano contra roubo e furto na cidade a partir em Pinheiros, bairro nobre da zona oeste da capital e um dos líderes nesse tipo de crime.

O que aconteceu

Marçal prometeu um programa de monitoramento por câmeras. Ele disse que pretende colocar os equipamentos em todos os distritos da cidade, o que afugentaria os ladrões. "Quando você tem uma mancha [de roubos e furtos] no lugar [e tem câmeras], as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade", afirmou.

Marçal prometeu combater roubos e furtos a partir de Pinheiros. "O distrito de Pinheiros é o mais violento, com roubo e furto, e vamos começar por ele", afirmou. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os três bairros que lideram esse ranking ficam no centro: República, Bela Vista e Consolação. Pinheiros vem em seguida, em quarto lugar. Em 2023, foram 205.975 roubos e furtos de celulares na capital paulista.

Questionado, ele admitiu que as câmeras não são suficientes para acabar com roubos e furtos. "É isso mesmo: não é espalhando câmeras, não. Londres espalhou câmeras, e lá tem centenas de milhares, e a criminalidade é alta do mesmo jeito." Por isso, o candidato defende "análise preditiva" para inibir o crime. "As pessoas vão saber que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz em todo mundo, para andar com o celular na mão."

Marçal também falou que gerar emprego é mais eficiente do que espalhar câmeras pela cidade. "Quando a pessoa vê isso [câmeras pela cidade], ela fala 'vamos ter que arrumar um emprego' (...), que é isso que diminui a criminalidade, mais que as câmeras", disse.

A gente vai multiplicar [as câmeras] até o último distrito da cidade (...) Ele [ladrão] vai ter de roubar em outra cidade.

Pablo Marçal, em sabatina

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) é o primeiro entrevistado. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5), às 10h;

quinta-feira (5), às 10h; Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): na segunda-feira (9), às 10h30;

na segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): na segunda-feira (16), às 9h;

na segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Fabíola Perez e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.