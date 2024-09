Jeep Renegade passa por mudanças no Brasil antes da chegada da nova geração

Em evento para investidores realizado em junho, a Stellantis tratou de acabar com os rumores de que o Jeep Renegade sairia de linha nos próximos anos.

O SUV compacto, que deixou de ser vendido neste ano nos Estados Unidos e no Canadá, ganhará uma nova geração por volta de 2027 e voltará a esses mercados com uma inédita versão elétrica.

Espera-se que o novo Renegade também seja lançado no Brasil, onde estreou em 2015. Até a chegada da segunda geração do utilitário esportivo, a Jeep traz mudanças pontuais na linha 2025, que acaba de chegar às concessionárias brasileiras da marca pertencente à Stellantis.

Nesta semana, o programa Carona conta o que mudou no Renegade nacional, fabricado em Goiana (PE) e que no ano que vem completa uma década de existência.

De olho nos clientes PCD (pessoas com deficiência), a Jeep aplicou mudanças no conteúdo na versão de entrada - rebatizada como 1.3 Turbo.

A configuração mais acessível do Renegade teve uma redução de R$ 2,3 mil no preço e agora custa R$ 115.990.

Para ficar mais barata, essa versão deixou de trazer de série a central multimídia de 7 polegadas e as assistências à condução, como alerta de colisão e frenagem automática de emergência - itens que passam a ser oferecidos em pacote opcional no mesmo valor do corte no preço sugerido: R$ 2,3 mil.

Além disso, a Jeep traz quatro novas versões do utilitário esportivo compacto - que, somadas às quatro já existentes, totalizam sete opções diferentes de preço e conteúdo.

Agora, o Renegade mais caro é o Willys, equipado com tração 4x4 e teto solar, com preço sugerido de R$ 179.990.

Quanto ao visual e à parte mecânica, o Renegade continua o mesmo da linha 2024. Em qualquer configuração, traz sob o capô o conhecido motor 1.3 turbo flex, capaz de render até 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

Como anteriormente, nas versões equipadas com tração dianteira, a transmissão é a automática de seis marchas; já nas variantes com tração nas quatro rodas, o câmbio é automático de nove velocidades.

Conforme a Jeep anunciou há alguns meses, o Renegade, assim como os demais modelos da Jeep fabricados no Brasil, passa a vir de fábrica com cinco anos de garantia, ante os três disponibilizados anteriormente.

Além de contar as novidades do Renegade 2025, o apresentador Jorge Moraes conversa com Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul, e confirma que, diferentemente de boatos que chegaram a circular, o Renegade terá nova geração - que deverá ser lançada em 2027.

Envelopamento faz carros únicos

Enquanto a Jeep mexeu nas versões e no conteúdo do Renegade para dar uma renovada no SUV veterano, existem outras formas de rejuvenescer o carro que você já tem na garagem - e até de torná-lo um exemplar único.

O Carona apresenta, no quadro Autosserviço, formas de personalizar automóveis sem mexer na sua essência, por meio do chamado envelopamento.

A aplicação de película sobre a carroceria e em outras partes do veículo torna possível não apenas trocar a cor do automóvel, como também de detalhes como a parte interna dos respectivos faróis.

Dá, ainda, para personalizar itens internos, como os cintos de segurança, e outras partes de acabamento.

Por fim, Moraes conversa e tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo e futuros lançamentos no quadro Fala Carona.

