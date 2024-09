Raio danifica Arco de Constantino em Roma durante temporal

ROMA, 4 SET (ANSA) - Um raio danificou partes do Arco de Constantino, monumento localizado diante do Coliseu de Roma, durante uma tempestade que se abateu sobre a cidade na última terça-feira (3).

Em nota, o Parque Arqueológico do Coliseu explicou que "a intervenção de recuperação efetuada pelos técnicos foi imediata". "Os nossos funcionários chegaram ao local imediatamente após a queda do raio. Todos os fragmentos foram recuperados e guardados em segurança. Já demos início à avaliação dos danos e as análises irão continuar pela manhã [do dia 4]", disse.

O Arco de Constantino é um dos principais pontos turísticos da capital italiana e foi construído na Roma Antiga por ordem do Senado para comemorar a vitória do imperador Constantino sobre Maxêncio na Batalha da Ponte Mílvia, em 312 d.C.

Além do monumento, o temporal, que durou cerca de uma hora e ultrapassou os 60 milímetros de chuva, também atingiu outra referência do Império Romano, o Circo Máximo, que perdeu o andaime de uma das arquibancadas. Inaugurado no século 5 a.C., o local foi a maior arena de entretenimento do período.

A forte chuva causou ainda alagamentos em diversos pontos da cidade, derrubou árvores e interrompeu o serviço de metrô em algumas linhas. Não há registros de vítimas até o momento.

(ANSA).

