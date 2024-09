Hormônios, tintura e mais: o que pode estar por trás da queda de cabelo?

Perda capilar acentuada e diminuição do volume são indícios de que a saúde precisa de atenção. Falta de vitaminas, desequilíbrio hormonal e, até mesmo, doenças que afetam mais de um órgão, como algumas autoimunes, estão na lista de disfunções que envolvem os fios em nosso corpo.

Cabelos e pelos possuem um ciclo determinado que inclui períodos fisiológicos de queda, mas voltam a crescer. É normal perder em torno de 100 a 150 fios diários. Mais que isso indica alguma patologia, principalmente, se for intensa, duradoura e existirem falhas.

Qualquer distúrbio, internação ou doença aguda pode impactar a estrutura capilar, que é uma representação de uma situação sistêmica Karen Faggioni de Marca Seidel, médica endocrinologista e diretora do Defat (Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade) da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).

Em todos os casos, é preciso consultar-se com médicos para realizar o diagnóstico correto e o tratamento mais indicado. Muitas vezes, o indício capilar é apenas um dos sinais.

Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, 80% dos pacientes que buscam solução no transplante capilar possuem fator genético para a queda de cabelo. O levantamento ainda indica 10% por queda induzida por medicamentos, por questões nutricionais, hormonais/metabólicas e dermatológicas, 5% por necessidade de reconstrução e 5% por necessidades de cirurgia pós-cosmética. Os homens estão na lista dos que mais buscam a cirurgia.

Veja a seguir o que pode estar por trás da queda de cabelo.

Problemas do próprio cabelo

A calvície (alopecia androgenética) tem origem genética e é mais frequente em homens e a falta de cabelos é percebida na parte superior e frontal da cabeça. Em mulheres, atinge a parte superior e a coroa da cabeça.

Já a alopecia areata consiste na perda brusca com áreas arredondadas, únicas ou múltiplas no couro cabeludo, barba, cílios e sobrancelhas.

Eflúvio telógeno — aumento da queda diária de cabelo devido ao estresse entre outros possíveis fatores, na versão aguda ou crônica cujo sintoma é a diminuição do volume no comprimento dos fios — e alopecias cicatriciais provocadas por processos inflamatórios do couro cabeludo são outras patologias.

Deficiência de macro e micronutrientes

Falta de minerais, vitaminas e dieta pobre em proteínas provocam queda difusa. Quando estão em níveis abaixo dos recomendados, cobre, zinco, ferro, vitamina D e B12 são que mais afetam as madeixas.

É importante verificar também as vitaminas C e E. "O uso da A para tratamento da perda capilar é um erro, pois seu excesso induz o problema", alerta Adriano Almeida, médico dermatologista, tricologista e presidente da SBC (Sociedade Brasileira do Cabelo).

Doenças autoimunes

Algumas das síndromes sistêmicas autoimunes — aquelas em que o sistema imunológico ataca as estruturas do próprio organismo — fazem com que o cabelo caia, como o lúpus eritematoso sistêmico e tireoidite de Hashimoto, entre outros sintomas.

Alterações hormonais

Qualquer alteração hormonal estimula a queda ou fios mais ralos, tanto em homens quanto em mulheres, por exemplo, aumento de testosterona ou oscilações na tiroide.

Medicamentos

O uso de alguns medicamentos, como psiquiátricos, acarreta alterações na estrutura dos fios e outros de uso contínuo levam ao crescimento incomum. É importante conversar sempre com o médico se observar mudanças significativas.

Processos químicos: tinturas e alisamentos

Os especialistas comentam que um dos principais motivos da queda capilar é o excesso de química, sem a associação de qualquer questão de saúde.

