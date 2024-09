'Novo' Mbappé retorna à França como centroavante

Após uma Eurocopa discreta, Kylian Mbappé espera recuperar sua melhor versão com a seleção francesa, muito provavelmente na nova função de centroavante, posição que agora ocupa no Real Madrid.

O torneio continental na Alemanha foi um calvário para o capitão dos 'Bleus', após sofrer uma fratura no nariz na estreia (vitória por 1 a 0 sobre a Áustria), que o impediu de jogar com comodidade.

Mbappé havia chegado para a disputa da Euro depois de encerrar sua trajetória no Paris Saint-Germain, com vários problemas físicos durante a preparação (joelho e costas), falta de ritmo e tempo de jogo reduzido em suas últimas semanas no clube francês. Ele marcou apenas um gol no torneio continental, de pênalti.

Na próxima sexta-feira (6), contra a Itália, e no dia 9 de setembro, contra a Bélgica, Mbappé terá a oportunidade de se redimir no início da Liga das Nações da Uefa.

O atacante volta à seleção após suas primeiras semanas no Real Madrid e as primeiras críticas da imprensa espanhola: marcou na Supercopa da Uefa contra a Atalanta (2 a 0) e não voltou a balançar as redes até a quarta rodada do Campeonato Espanhol, quando fez os dois gols da vitória sobre o Betis por 2 a 0, um "jejum" que deu o que falar.

"Estou feliz por ele. Kylian está acostumado com esta exigência. Carlo Ancelotti [técnico do Real Madrid] não está preocupado, eu também não. Ele sempre marcou gols e continuará marcando. Está muito bem. Se não tivesse marcado, talvez chegasse em condições psicológicas diferentes", disse o técnico da França, Didier Deschamps.

- Parceria com Vini Jr. -

Em sua nova etapa, Mbappé está jogando como centroavante, com Vinícius Júnior pela esquerda. Na França, ele pode começar a jogar nessa posição.

Com a aposentadoria de Olivier Giroud da seleção, a seca de gols de Marcus Thuram e Randal Kolo Muani e o bom momento de Bradley Barcola pelo lado esquerdo, Mbappé no centro do ataque é a peça que completa o quebra-cabeça.

"É uma posição que ele já cumpriu no PSG e tem agora no Real, às vezes já teve conosco, mas não é algo fixo. O que conta é a associação com outros jogadores, pelos lados ou atrás dele. Acho que no centro, com esses três jogadores [Mbappé, Thuram e Kolo Muani] de perfis diferentes, temos material. Evidentemente, Kylian tem vantagem por sua experiência", analisou Deschamps.

De todo modo, Mbappé está acostumado a mudar de posição desde o início de sua carreira: foi campeão do mundo em 2018 pela França jogando pela direita.

"Acho que ele vai marcar jogando como centroavante, como sempre fez. Pelo meio ou pelos lados, ele vai marcar gols", afirmou Ancelotti.

