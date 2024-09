Museu em SP promove curso sobre 150 anos da imigração italiana

SÃO PAULO, 4 SET (ANSA) - O Museu da Imigração em São Paulo promoverá um curso especial sobre os 150 anos da imigração italiana no Brasil, entre os dias 7 e 22 de setembro, das 9h às 18h (horário local).

A iniciativa abordará a história da imigração italiana, desde as origens no século 19 até os desafios contemporâneos do reconhecimento da cidadania.

Combinando teoria, pesquisa documental e uma oficina prática de paleografia, o curso oferecerá uma imersão que conecta passado e presente e é dedicado a quem busca entender e explorar suas raízes ou aprofundar conhecimentos sobre registros históricos e legais.

O curso será dividido em três módulos diferentes: "Imigração e Pesquisa de Registros Italianos: História, Fontes e Metodologias"; "Cidadania Italiana: Fundamentos Legais e Práticas na atualidade"; e "A História Registrada nos Documentos: Oficina de Paleografia".

Todas as aulas serão ministradas pelo sociólogo Daniel Taddone, um dos quatro membros ítalo-brasileiros do Conselho-Geral dos Italianos no Exterior (CGIE); o historiador e coordenador de Formação e Educativo do Museu da Imigração e do Museu do Café, Henrique Trindade; e o bacharel em história Virgínio Mantesso.

O investimento completo é R$ 620, enquanto que cada módulo tem custo de R$ 240. A inscrição pode ser feita pelo site oficial do curso (https://www.eventbrite.com.br/e/curso-especial-150-anos-da-imig racao-italiana-no-brasil-completo-tickets-996398594017?aff=oddtd tcreator). (ANSA).

