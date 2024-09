Mercedes rara de Michael Jordan é colocada à venda por uma fortuna

Uma Mercedes SLR McLaren que foi do ex-jogador de basquete Michael Jordan está sendo vendida nos Estados Unidos. O modelo, originado em 2007, trafegou por apenas cerca de 24 mil km até hoje e está pelo preço de US$ 649.995 - cerca de R$ 3,7 milhões na cotação atual.

O que aconteceu

Uma concessionária de carros usados em Miami colocou à venda uma Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition que foi do astro do basquete Michael Jordan. Lançado em 2007, o veículo teve apenas pouco mais de 2.100 exemplares construídos entre 2003 e 2010.

O 722 no nome da edição deste carro em particular faz referência ao número utilizado pelos pilotos Stirling Moss e Denis Jenkinson para vencer a Mille Miglia de 1955. A variante tem o conjunto motriz mais potente que a versão normal.

Imagem: Divulgação

O modelo - que teve apenas 150 exemplares - tem motor V8 supercharged de 5.4 litros que em vez de 617 cv produz potência de 641 cv, com seu torque pulando de 79,5 kgfm para 83,6 kgfm. Com isso, seu 0 a 100 km/h é feito em 3,6 segundos e ele pode alcançar 200 km/h em 10,2 segundos.

O SLR McLaren de Jordan é pintado em Crystal Antimon Grey Metallic e revestido em couro preto luxuoso, costuras vermelhas e fibra de carbono, porém não se sabe por quanto tempo ele o possuiu.

