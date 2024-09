Menos de 1 mês após sair da cadeia, Silvinei vira cabo eleitoral em SC

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

Candidato à reeleição em São José (SC) e defensor da agenda bolsonarista, Orvino Ávila (PSD) recebeu apoio de um braço direito do ex-presidente: Silvinei Vasques, diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na gestão Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Silvinei gravou vídeo para a propaganda de TV do candidato. Ele esteve diante das câmeras menos de um mês depois de deixar a cadeia. O ex-chefe da PRF foi libertado em 8 de agosto.

Orvino Ávila afirmou ao UOL sentir "orgulho" do apoio recebido. O atual prefeito falou que é amigo de longa data do ex-diretor da PRF, a quem se refere como um homem injustiçado.

O apoio é importante porque Orvino tenta mostrar que é possível ser bolsonarista fora do PL. Santa Catarina, estado que votou em peso em Bolsonaro, tem uma candidata do PL em São José: Adeliana Dal Pont.

A adversária conta com aliados de peso, como o governador Jorginho Melo (PL). Mas Orvino desafia as costuras partidárias de operadores locais do bolsonarismo num movimento que lembra o de Pablo Marçal (PRTB) em São Paulo.

O prefeito avalia que o bolsonarismo é maior que o PL, mas se distancia de Marçal. Ele ressalta que é um político testado durante dez mandatos, enquanto o coach não tem experiência política.

É um orgulho ter o apoio do Silvinei Vasques. São José tem orgulho do Silvinei. Eu já era chamado de bolsonarista, inclusive pelo UOL, antes do apoio do meu amigo Silvinei. Eu considero uma virtude.

Candidato Orvino Ávila (PSD-SC)

Silvinei Vasques durante depoimento na CPI do 8 de Janeiro Imagem: 20.jun.2023 - Roque de Sá/Agência Senado

Candidato diz que Silvinei 'foi injustiçado'

Silvinei foi para cadeia porque teria dificultado que eleitores nordestinos chegassem aos locais de votação durante corrida presidencial em 2022. Na época da prisão, ele era investigado por prevaricação e violência política, além da interferência nas eleições.

Na opinião do prefeito de São José, o ex-diretor da PRF é uma pessoa "injustiçada". Orvino afirmou que Silvinei ajudou a cidade quando comandou a corporação e revela admiração pessoal e profissional por ele por causa do "trabalho excepcional na defesa do país".

O cabo eleitoral é visto como uma pessoa com qualidades necessárias para ser secretário municipal pelo prefeito. Orvino disse que ambos nunca conversaram sobre cargos, mas falou que sobra competência ao ex-diretor da PRF.

Silvinei tem competência de sobra para fazer parte do governo. Quem não teria orgulho de ter um quadro com o currículo dele no seu colegiado?.

Candidato Orvino Ávila, sobre seu aliado

Foto com a família Bolsonaro

Silvinei Vasques foi contra o governador Jorginho ao apoiar Orvino. A escolha do candidato do bolsonarismo em São José teve polêmicas, divisões e resultou em bola dividida.

O atual prefeito buscou mostrar proximidade publicando foto com o próprio Jair Bolsonaro. Mas ele teve de retirar a postagem depois de reclamação da adversária Adeliana Dal Pont.

Orvino mantém vídeo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente. A legenda fala sobre a importância das armas e denota um alinhamento à pauta do ex-presidente.

Silvinei, que chegou a ser cotado para ser candidato, é um nome de confiança de Bolsonaro e conhecido na cidade. São José é o quarto município mais populoso de Santa Catarina, com 270.295 habitantes, conforme o Censo de 2022.

Somos amigos de longa data. Enquanto o Silvinei estava na PRF, ele ajudou muito São José em projetos para a cidade. Eu o admiro como pessoa e como profissional.