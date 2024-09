'Guerra com STF destruiria minha candidatura', diz Marçal sobre ato no 7/9

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou hoje (4), durante sabatina UOL/Folha, que entrar em "guerra" com o STF (Supremo Tribunal Federal) poderia destruir a sua candidatura à administração municipal.

O que aconteceu

Ele não respondeu se defende um pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. "Entrar em uma guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu não tenho problema com ninguém, quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. (...) Vocês querem colocar palavras na minha boca, para complicar meu partido. Não tenho nenhuma dívida com ele, nem com ninguém".

O empresário disse que Moraes precisa "ser investigado, que ele reconheça os erros, que ele passou dos limites". "Quem tem que ser a favor do impeachment é o povo. Tem exagero, tem que ser apurado. O impeachment é político, jurídico. Ele precisa reconhecer esses erros. Vocês precisam cobrar os senadores, que precisam ser pressionados até o último respirar."

Marçal não confirmou presença no ato bolsonarista no 7 de setembro, na Avenida Paulista. Disse que isso será "uma surpresa". Contudo, bolsonaristas que apoiam o empresário disseram ao UOL que ele teria confirmado a participação nos atos.

O candidato afirmou que o STF deve recuar na "questão política" e "devolver" o que chamou de "ato fundamental" de legislar ao Congresso. O autodenominado ex-coach disse que não entraria em "guerra" com a corte, uma vez que, segundo ele, o PRTB é um partido "frágil" e "qualquer coisinha" poderia derrubar a legenda. "Eles legislam, não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte e aqui, como cidadão, está a minha opinião. Quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo."

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5), às 10h;

quinta-feira (5), às 10h; Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): na segunda-feira (9), às 10h30;

na segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; Marina Helena (Novo): sexta-feira (13), às 9h.

sexta-feira (13), às 9h. Bebeto Haddad (DC): na segunda-feira (16), às 9h;

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Fabíola Perez e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Caio Santana, em colaboração para o UOL.