Lula concede medalha de mérito na saúde para Janja, Xuxa e mais 20 pessoas

O presidente Lula (PT) concedeu a medalha de mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro a 22 pessoas e 10 associações. A honraria é uma das mais altas para personalidades e entidades que se destacam em ações voltadas à saúde pública.

O que aconteceu

A primeira-dama Janja e a apresentadora Xuxa estão na lista de homenageados por Lula. As concessões das medalhas foram publicadas em decreto que saiu hoje (4) no Diário Oficial da União.

Sem justificativa para homenagem a Janja. O governo Lula não explicou, no Diário Oficial, o motivo para a concessão da medalha à primeira-dama Rosangela Lula da Silva. Procurado do pelo UOL, o Ministério da Saúde disse que promoveu live sobre vacinação e encabeçou mobilização nas redes sociais para promover o Dia Nacional da Imunização. Xuxa aparece na lista como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde.

Luiza Trajano do Magalu e a ex-ginasta Daiane dos Santos também foram agraciadas. Não há justificativa para a homenagem à empresária da Magazine Luiza, enquanto Daiane é embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde.

Serviços prestados à saúde pública devem ser indicados. Segundo o decreto que regulamenta a concessão da honraria, deve haver a indicação de quais foram os serviços prestados para justificar a homenagem.

Entidades também receberam a medalha de mérito Oswaldo Cruz. Na lista de concessões estão representantes do Instituto Butantan, da Fiocruz e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Veja a lista completa de pessoas:

Aparecida dos Santos Bezerra. Enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora no Polo Base Baía da Traição, Paraíba; Atila Iamarino. Biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro; Cristiana Maria Toscano Soares. Médica, Vice-Chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás - UFG e membro do Comitê Crise COVID-19 da UFG; Daiane Garcia dos Santos. Ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde; Dorinaldo Barbosa Malafaia. Deputado Federal e Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados; Esper Georges Kallás. Diretor do Instituto Butantan; Fábio Baccheretti Vitor. Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais; Francisco de Assis Oliveira Costa. Deputado Federal e Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados; Hisham Mohamad Hamida. Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS e Secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis, Goiás; Humberto Sérgio Costa Lima. Senador da República e Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; Ivan Baron. Pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar; Jayme Martins de Oliveira Neto. Juiz Titular do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP e membro da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP; José Cassio de Moraes. Médico e Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues. Empresária; Margareth Maria Pretti Dalcolmo. Pesquisadora e membro da Academia Nacional de Medicina - ANM; Maria da Graça Xuxa Meneghel. Atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde; Mario Santos Moreira. Presidente da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ; Meiruze Sousa Freitas. Farmacêutica e Diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; Renato Kfouri. Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações - SBIm e Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP; Rosangela Lula da Silva. Primeira-Dama do Brasil; Rosileia Maria de Souza. Presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro, Bahia; e Sirlene de Fátima Pereira. Enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Veja a lista de associações que também receberam a medalha: