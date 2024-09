'Barato e eficiente': kit de chaves com 46 peças está por menos de R$ 35

Para fazer pequenas manutenções em casa, é interessante ter uma maleta de chaves completa, com peças multifuncionais. Se você está procurando uma mas quer economizar, essa alternativa que o Guia de Compras UOL encontrou que pode caber no seu bolso: o kit com 46 peças, da Egofine, está com desconto de 6%, custando R$ 33 na Amazon.

Segundo o fabricante, esse conjunto é composto de aço vanádio cromado, que oferece força e resistência, recomendado para o uso doméstico. Confira características desse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Egofine sobre o kit?

É multifuncional, com diferentes opções de chaves e ponteiras;

Conta com um conjunto extensões para facilitar o reparo em locais de difícil acesso, com opções flexíveis e giratórias;

Recomendado para uso doméstico e reparos automotivos;

Maleta com identificação de cada peça para auxiliar na hora de guardar;

As chaves contam com cabo de borracha, que prometem não machucar as mãos e escorregar.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse produto tem mais de 4 mil avaliações, tendo uma média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos do kit foram a praticidade, qualidade e custo-benefício, segundo os consumidores.

O produto me surpreendeu. Muito prático e o material é excelente. Pra você que quer ter ferramentas para manutenção doméstica e até mesmo trabalho profissional, pode comprar sem medo. Ester Caroline Santana de Paula

Trata-se de um produto de excelente qualidade com um baixo custo benefício. Nas mãos de uma pessoa cuidadosa tem ótima durabilidade. Recomendo. James Captain

Não pensei que uma chave tão barata seria tão resistente, usei para trocar peças de uma moto e deu conta, tem acessórios úteis e os bits estão se mostrando bem duráveis. Apenas a mala não é muito confiável, mas o resto é 10. Allysson Victor

Produto chegou no prazo, que por sinal foi muito rápido. Quanto a qualidade do produto acredito ser bom, se usado com cuidado, as peças são para ser utilizadas em reparos que não exigem muito torque. A maleta é razoável, foi necessário adequar um papelão para que as peças não fiquem balançando ou escapando do lugar. Em resumo, pelo preço pago tem um bom custo-benefício. Edivaldo

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram a caixa de organização e o tamanho das ferramentas. Veja os comentários:

As peças são resistentes, mas a caixa de organização da mesma não vale nada e não condiz com o produto. William Cavalleri

Prático para pequenos serviços, não pode forçar muito. Mas ajuda muito ter um jogo desses na hora do aperto. A caixa é bem frágil, sua vida útil é bem curta. Dario Pinto Silva

Produto é bem pequeno, menor do que imaginava, ele tem folgas onde encaixa o soquete, parecendo ser bem frágil. Não usei ainda, mas já dá pra perceber que não vai durar muito tempo... Talvez pra usar de vez enquanto na casa já ajuda bastante. Douglas Mosso

