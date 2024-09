Kamala Harris tentará atrair independentes de New Hampshire com crédito fiscal para pequenas empresas

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A candidata presidencial democrata, Kamala Harris, vai a New Hampshire nesta quarta-feira para apresentar uma dedução fiscal de 50.000 dólares para novas pequenas empresas, trabalhando para conquistar eleitores independentes e republicanos céticos em relação ao ex-presidente Donald Trump.

A vice-presidente anunciará o plano em North Hampton, New Hampshire, como uma medida para estimular o crescimento econômico, disse um funcionário da campanha. As pequenas empresas são grandes empregadoras e criaram 70% dos novos empregos líquidos nos EUA desde 2019, de acordo com dados do governo.

Kamala está de olho nos eleitores independentes do Estado, onde os 330.000 independentes registrados superam em números os democratas (258.000) e os republicanos (301.000).

Segundo pesquisas recentes, Kamala tem uma vantagem de quatro a seis pontos percentuais no Estado sobre Trump, seu rival republicano na eleição de 5 de novembro.

A porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, negou uma notícia de que os republicanos haviam desistido do Estado e disse que a campanha de Trump tinha presença, escritório e equipe naquele local.

"Nenhuma campanha em New Hampshire compensará o fato de que o apoio de Kamala Harris à Bidenomics está esmagando o Estado. Os preços de energia e a inflação estão em alta, enquanto as margens de lucro e o otimismo das pequenas empresas estão em baixa - e Kamala Harris é a culpada", disse.

Kamala aparecerá em uma cervejaria, acompanhada por autoridades eleitas e um líder de um grupo "Republicanos por Harris" em New Hampshire. O Estado apoiou um candidato democrata em todas as eleições presidenciais desde 1992, com exceção da vitória do ex-presidente George W. Bush em 2000. O presidente dos EUA, Joe Biden, venceu Trump no Estado por sete pontos percentuais em 2020.

A campanha de Kamala disse que o crédito fiscal proposto faz parte de um plano mais amplo para reduzir os custos para os norte-americanos, ampliar acesso a moradias acessíveis e reduzir preços de medicamentos prescritos.

A dedução fiscal proposta representa um aumento de dez vezes em relação ao alívio existente para novas pequenas empresas, que custam cerca de 40.000 dólares para serem abertas, disse a autoridade da campanha.

(Reportagem de Andrea Shalal)