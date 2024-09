Justiça Eleitoral do Rio muda de lugar 53 zonas eleitorais na capital, Baixada e interior

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alterou o local de 53 zonas eleitorais na cidade do Rio e em outras nove cidades da baixada fluminense e do interior do Estado.

A medida afeta, ao todo, 171.341 eleitores das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí, Japeri e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Itaboraí e Niterói, na Região Metropolitana e Sapucaia, no interior do Estado, além da capital.

Segundo a entidade, o remanejamento levou em conta um estudo realizado pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional do TRE-RJ, que apontou que a chegada das urnas eletrônicas nas regiões onde estavam as antigas zonas eleitorais mobilizava um grande efetivo policial, além do transporte necessitar de veículos blindados.

‘Se a urna precisava chegar aos locais de votação nessas condições, por conta de ações do crime organizado, o local não era seguro. A mudança é desafiadora em função da necessidade de preservar a comodidade e a praticidade para o eleitor", disse o presidente do Tribunal, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

Segundo Figueira, as mudanças procuraram evitar deslocamentos superiores a um quilômetro.

A Justiça Eleitoral carioca pediu o apoio das forças federais para a segurança durante o período eleitoral, usando o mecanismo de Garantia da Votação e Apuração (GPA) encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que faz a consulta e a ponte com o Ministério da Defesa.

As Forças Armadas costumam apoiar operações logísticas de transporte das urnas, equipamentos, insumos e pessoal para locais de difícil acesso, além do reforço de segurança em locais considerados pontos-chave.

Segundo o TRE-RJ, cerca de um milhão de eleitores foram alocados em 444 novos locais de votação por motivos diversos. A Justiça Eleitoral recomenda que cada eleitor consulte seu local de votação antecipadamente, seja pelo site da entidade ou pelo aplicativo e-Título.