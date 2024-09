Josias: Tarcísio abandonar Nunes agora seria suicídio político

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estaria cometendo um suicídio político ao abandonar Ricardo Nunes (MDB) durante a campanha eleitoral em São Paulo. Derrotado agora, Pablo Marçal (PRTB) seria uma ameaça menor para 2026, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (4).

O Tarcísio está fazendo o único jogo que resta a ele. Ele está olhando para o futuro. Para Tarcísio, é muito mais interessante que Ricardo Nunes seja prefeito, o bananinha, do que Pablo Marçal, com essa pose de 'Homem de Ferro', como um concorrente em potencial para 2026. Derrotado agora, Pablo Marçal é uma ameaça menor para 2026. Portanto, Tarcísio faz o jogo correto.

Se Tarcísio se dobra agora para o projeto de Marçal, ele abandonaria Ricardo Nunes e estaria cometendo um suicídio político. Tarcísio tem que levar o projeto até o final, tem que apostar no seu próprio prestígio. Tarcisio está contrariando até o conselho do Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, todo mundo já teria migrado para o Pablo Marçal. Bolsonaro está pressentindo a força do Marçal que as pesquisas estão anunciando. De fato, ele não é um candidato negligenciável, ele já empatou com os líderes nas pesquisas.

Josias de Souza, colunista para o UOL

Para o colunista, em campanha para Nunes, Tarcísio faz pregação prematura de voto útil contra Marçal.

Aí entra o Tarcísio de Freitas, nessa atmosfera por disputa do voto conservador, fazendo a pregação prematura do voto útil. Na prática, o que ele está fazendo: 'Não vota no Marçal, porque quem fizer isso está prestando serviço para a esquerda', porque é mais fácil Guilherme Boulos derrotar o Pablo Marçal no segundo turno. E o Bolsonaro está assistindo tudo de camarote, com um pé em cada canoa.

Pablo Marçal parte do pressuposto de que o Tarcísio de Freitas fazendo esse jogo agora, um jogo que é o único que restou a ele, Tarcisio está fechado com Nunes, considera o Ricardo Nunes mais confiável do que o Pablo Marçal no ponto de vista político. É menos ameaçador para ele do que Marçal. O êxito do Marçal coloca um concorrente na praça nessa seara conservadora para 2026, algo que não interessa Tarcisio.

Imaginou-se no passado que a autofagia era uma doença da esquerda e o apetite que a campanha do Ricardo Nunes, anabolizada pelo Tarcisio de Freitas, avança sob Pablo Marçal, mostra que o canibalismo também é da direita.

Embora estimulado pelo Bolsonaro a abandonar o Ricardo Nunes prematuramente, Tarcísio se mantém nesse projeto porque o próprio Bolsonaro está descobrindo, da pior maneira possível, que ele não conduz seus devotos. Ele observa aí as evoluções das pesquisas no pressuposto de que, em algum momento, nesta autofagia, vai conseguir tirar o pé de uma das canoas para não ser mastigado por ele próprio.

