Japão abre mercado para abacate do Brasil

Brasília, 4 - O Brasil poderá exportar abacate para o Japão, informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O aval foi informado ao governo brasileiro nesta quarta-feira, 4. "Foram 182 novos mercados abertos em 20 meses de governo do presidente Lula para 53 países - recorde absoluto", disse Fávaro na abertura do fórum SuperAgro 2024, realizado pela revista Exame, em Cuiabá. Para Fávaro, as novas oportunidades econômicas são fruto do restabelecimento das boas relações diplomáticas pelo governo brasileiro. "Em momento de preços de commodities achatados, quanto mais seria difícil produzir tanto se não tivéssemos novos mercados abertos?", questionou o ministro.Entre os destaques, Fávaro citou a liberação para exportação de carne bovina brasileira ao México, o aval do Egito para o algodão brasileiro e a entrada da carne de frango kosher do Brasil em Israel. No ano, o País acumula 104 aberturas de mercado para produtos do agronegócio.