Itália conquista ouro no paraciclismo com Fabrizio Cornegliani

PARIS, 4 SET (ANSA) - O italiano Fabrizio Cornegliani conquistou a medalha de ouro na prova de cronômetro do paraciclismo de rua nas Paralimpíadas de Paris, na França, nesta quarta-feira (4).

O paratleta azzurro de 55 anos terminou a corrida na categoria H1, para competidores tetraplégicos com limitação severa dos membros superiores, em 34m50s45.

O belga Maxime Hordies (35m11s13) e o sul-africano Pieter du Preez (36m07s05) completaram o pódio. Em 2021, Cornegliani já havia faturado a prata nos Jogos de Tóquio.

"Persegui esse objetivo durante toda a vida. Sou esportista desde sempre, corro contra o tempo desde que tenho memória", disse o paraciclista italiano.

"O ouro estava sempre a um palmo, mas eu não conseguia alcançá-lo. Desta vez conseguimos", acrescentou.

Já na categoria H2 (tetraplégicos com limitação nos membros superiores de severa para moderada), o azzurro Luca Mazzone ficou com a medalha de prata, com tempo de 25m18s83, atrás apenas do espanhol Sergio Garrote Muñoz (24m33s71). O francês Florian Jouanny (25m19s29) levou o bronze.

A Itália também foi ao pódio na modalidade pistola 50 metros do tiro, com o bronze de Davide Franceschetti. O chinês Yang Chao conquistou o ouro, e o uzbeque Server Ibragimov faturou a prata.

A delegação azzurra soma agora 38 medalhas nas Paralimpíadas, com 11 ouros, nove pratas e 18 bronzes. A meta é superar os 69 pódios conquistados em Tóquio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.