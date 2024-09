Irmãos são investigados em GO por suposto golpe da imigração ilegal

Dois irmãos são investigados pela Polícia Civil de GO suspeitos de prometer imigração ilegal aos EUA a pelo menos cinco pessoas e sumir com o dinheiro. Um deles foi preso em Goiânia na terça-feira (3).

O que aconteceu

Quatro vítimas são da capital goiana e sofreram um prejuízo de mais de R$ 50 mil, disse a delegada Renata Freitas ao UOL. A outra pessoa é de Campinorte, interior do estado.

Jonathan Cordeiro de Souza, 32, foi preso ontem, enquanto o irmão está foragido. Ele já foi deportado uma vez dos EUA e estaria escondido no México.

O pai deles está preso pelo mesmo crime, segundo a delegada. Já a mãe foi ouvida apenas na condição de testemunha, porque os policiais acreditam que a conta dela foi utilizada sem seu consentimento para depósito de parte do dinheiro.

As quatro vítimas de Goiânia passaram um mês em São Paulo aguardando pela prometida viagem marcada para 24 de fevereiro deste ano, que nunca aconteceu. Um comprovante de passagem em nome das vítimas, obtido pela polícia, mostra uma viagem da capital paulista para El Salvador.

"Eles disseram que passariam por alguns países, incluindo El Salvador, Guatemala, México, até entrarem ilegalmente nos EUA", disse a delegada Renata Freitas.

As vítimas se conheciam de Goiânia. Uma delas costumava jogar futebol com os suspeitos, que comentaram sobre o esquema de imigração ilegal. Essa pessoa teria dado cerca de R$ 10 mil como entrada e convidado as outras três pessoas para participar do esquema.

Os irmãos podem responder por estelionato. Os policiais ainda ouvirão uma tia dos suspeitos nesta quinta-feira (5), que também teve uma conta utilizada para depósito de dinheiro do golpe. Caso a participação dela seja confirmada, eles também podem ser investigados por associação criminosa.

A delegada explicou ao UOL que nem os irmãos, nem as vítimas responderão por imigração ilegal, já que o crime não chegou a ser cometido.

O UOL não conseguiu entrar em contato com a defesa de Jonathan. O espaço segue aberto para manifestação.