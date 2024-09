Iguá vence leilão de ativos de saneamento em Sergipe com oferta de R$4,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguá Saneamento venceu nesta quarta-feira o leilão de parte dos ativos da empresa estadual de saneamento de Sergipe, Deso, com oferta de outorga de 4,5 bilhões de reais por um contrato de 35 anos, um ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo definido no edital do certame.

A Iguá, controlada pela empresa de investimentos Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) , superou ofertas de outros três interessados no leilão - Aegea (ágio 78%) BRK Ambiental (59,5%) e o fundo Infraestrutura BR V Saneamento Holding (32,5%).

O presidente-executivo da Iguá, Roberto Barbuti, afirmou após a vitória que a companhia "acredita em um desenvolvimento muito forte" em Sergipe por conta das plataformas de exploração de gás na costa do Estado.

"Será nossa concessão com maior número de pessoas atendidas e a segunda maior concessão da Iguá", disse o executivo.

O leilão envolveu os ativos de distribuição de água e de esgotamento sanitário da Deso, que têm previsão de investimentos de 6,3 bilhões de reais ao longo de 35 anos de concessão.

Os ativos atendem atualmente cerca de 2,3 milhões de pessoas em 74 municípios. O governo estadual estima que nos 10 primeiros anos da concessão o volume de investimentos será da ordem de 4,7 bilhões de reais.

O objetivo é atingir uma meta de abastecimento de água de 99% na área urbana e em povoados do Estado até 2033 e de 90% para esgotamento até 2033. A oferta de água bruta continuará sob controle da Deso, que venderá água tratada para o concessionário privado.

A vitória no leilão desta quarta-feira reforça presença da Iguá no Nordeste, onde a empresa já atua em Alagoas por meio de uma parceria público-privada em uma adutora no interior do Estado. Além de Alagoas, a Iguá tem operações no Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

(Por Alberto Alerigi Jr.)