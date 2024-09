Swiatek, número 1 do mundo, é eliminada por Pegula nas quartas do US Open

A polonesa Iga Swiatek, número um do tênis feminino, perdeu na noite desta quarta-feira (4) nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos para a americana Jessica Pegula, que enfrentará a tcheca Karolina Muchova nas semifinais.

Pegula, que alcançou pela primeira vez essa fase de um torneio de Grand Slam, aproveitou um desempenho vacilante de Swiatek, algo incomum, para vencê-la com 6-2 e 6-4 em uma hora e meia de jogo, depois de seis tentativas fracassadas.

"Estive aqui tantas vezes [quartas de final] que não poderia perder de novo", disse Pegula aliviada diante dos 20 mil torcedores na quadra central de Nova York.

"Sempre perdia para grandes jogadoras, que depois ganharam torneios, mas não sabia mais o que dizer quando me perguntavam", lembrou.

"Posso finalmente dizer que sou semifinalista! E fazer isso nesta quadra contra a número 1 é uma loucura", comemorou a filha do magnata Terry Pegula, dono do Buffalo Bills, da NFL.

Além de Pegula, a americana Emma Navarro disputará a outra semifinal contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, todas brigando pelo trono deixado vago pela joia local, Coco Gauff.

Aos 30 anos, Pegula aproveitou a oportunidade desta vez contra Swiatek que, aos 23 anos, tem cinco títulos de Grand Slam em seu currículo, um deles conquistado neste ano (Roland Garros).

Em Nova York, o último 'Major' do calendário, a polonesa só havia conseguido passar das quartas de final em Nova York na edição de 2022, na qual se sagrou campeã.

Pegula, por outro lado, apareceu neste US Open em uma fase espetacular depois de conquistar o título do WTA 1000 de Toronto, em agosto, e ser finalista em Cincinnati.

Swiatek começou o jogo com um tênis irreconhecível. Acostumada a comandar as partidas, a polonesa foi se irritando ao errar seus saques e Pegula quebrou seu serviço já no primeiro game do confronto.

Swiatek, que acertou apenas 36% dos primeiros saques, permitiu uma segunda quebra com uma dupla falta e se viu perdendo por 4 a 0 enquanto Pegula mostrava a consistência que normalmente lhe faltava em momentos como esse.

A 'anfitriã' venceu o primeiro set com 37 minutos sob os aplausos de uma arquibancada que nesta quarta-feira contou com a presença da rainha da ginástica Simone Biles como convidada de honra.

Swiatek voltou do intervalo com uma mudança de uniforme e mentalidade para evitar uma nova decepção em Flushing Meadows, depois das oitavas de final do ano passado contra Jelena Ostapenko.

A polonesa reagiu a uma quebra precoce de Pegula, mas seus problemas de saque persistiram e sua oponente quebrou seu serviço no sétimo game para conquistar assim seu maior triunfo em um grande palco do tênis mundial.

