'Freezers da natureza' revelam história do clima e dão pistas sobre futuro

À medida que os seres humanos alteram o clima e os ecossistemas do planeta, cientistas estão analisando a história da Terra para ajudar a prever o que pode acontecer com as mudanças climáticas. Para isso, estruturas maciças de gelo, como as geleiras, funcionam como "freezers da natureza", arquivando registros detalhados de climas e ecossistemas passados, inclusive vírus.