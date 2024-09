Galípolo está muito gabaritado para assumir a presidência do BC, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4 que o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, "está muito gabaritado" para assumir a presidência do BC na transição da atual gestão. Ele foi indicado ao cargo na semana passada.

"Penso que foi um acerto ter indicado o Galípolo para diretor do Banco Central", disse Haddad, para quem isso deu condições de que o diretor conhecesse a autoridade monetária. "É uma pessoa que, na minha opinião, está muito gabaritada para assumir a presidência do BC."

Ele ressaltou que Galípolo tem experiência no mercado financeiro - ele foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021 - e se habituou a fazer negociação política quando foi secretário-executivo da Fazenda, em 2023. No BC, ele se dá bem com o presidente, Roberto Campos Neto, e com outros diretores, disse Haddad.

O ministro ressaltou que pessoas em cargos públicos de alto escalão, como o Ministério da Fazenda e o BC, têm de se habituar a sofrer pressões. Ele havia sido perguntado sobre eventuais pressões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas respondeu que essas pressões "não são de A, B, C ou D" e se mostram em vários espaços, como jornais e TVs.