Fome nos EUA manteve aumento de vários anos em 2023, diz relatório da agência agrícola

Por Leah Douglas

(Reuters) - A fome atingiu seu patamar mais alto nos Estados Unidos em quase uma década no ano passado, com 18 milhões de famílias, ou 13,5%, sofrendo em algum momento para garantir comida suficiente, disse um relatório do Departamento de Agricultura dos EUA divulgado nesta quarta-feira.

A fome tem aumentado no país desde 2021, após anos de declínio. Dados do Departamento do Censo dos EUA do ano passado mostraram um aumento na insegurança alimentar após o fim dos programas que expandiram o auxílio alimentar durante a pandemia de Covid-19.

O relatório não forneceu uma explicação para esse aumento. O grupo anti-fome Feeding America concluiu em maio que as pessoas famintas nos EUA estavam enfrentando um déficit de 33,1 bilhões de dólares em dinheiro para atender às suas necessidades alimentares, em parte devido ao aumento dos preços dos alimentos.

Um milhão de famílias a mais estavam em situação de insegurança alimentar em 2023 do que em 2022, segundo o relatório do Departamento de Agricultura. Cerca de 6,8 milhões dos 18 milhões de domicílios que sofreram de insegurança alimentar tinham segurança alimentar muito baixa, o que significa que as dietas de um ou mais membros do domicílio foram interrompidas durante o ano porque eles não tinham condições de comprar alimentos suficientes.