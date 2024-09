Felipe Neto: Derrubar redes de Marçal ajuda discurso falso de censura

A suspensão das contas de Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais foi uma decisão precipitada da Justiça Eleitoral e contribui com o discurso falso de que há censura contra o candidato à prefeitura de São Paulo, afirmou o empresário e comunicador digital Felipe Neto em entrevista ao UOL News nesta quarta (4).

A Justiça Eleitoral de São Paulo concedeu uma liminar a pedido do PSB, partido de Tabata Amaral, e suspendeu os perfis de Marçal nas redes sociais. Apoiadores do empresário, porém, driblaram a decisão judicial e migraram para contas alternativas do candidato do PRTB.

É uma medida precipitada e, na minha visão, superficial, que acaba contribuindo com o discurso falso da censura. Se você comete um crime, há uma consequência; nesse caso, foi a derrubada das contas.

Se analisarmos do ponto de vista lógico, está certo: ele cometeu um crime e está pagando por ele. Quando analisamos do ponto de vista público e do que as pessoas vão falar, elas comentarão 'olha só, o sistema agindo para calar'. E de novo começa a se criar essa imagem de herói.

É a mesma coisa que vimos acontecer com Bolsonaro. Diferentemente dele, Marçal sabe o que está fazendo. Bolsonaro era muito mais um fantoche de pessoas ao seu redor dizendo o que ele deveria fazer. Marçal é mais um arquiteto de toda essa estrutura odiosa, mentirosa e sem caráter nenhum que construiu. Felipe Neto, empresário e comunicador digital

Felipe Neto criticou a lentidão do sistema judicial para tratar dos casos envolvendo Marçal e defendeu mudanças na legislação, com punições mais efetivas do que a suspensão de contas em redes sociais.

Analisando friamente, no momento atual em que estamos, [derrubar as contas] não foi a decisão acertada. Era preciso fazer de outras formas e focar mais em conteúdo, não no perfil. Derrubar perfis inteiros não é necessariamente a solução para o problema.

Focar no conteúdo, em consequências que pesem no bolso, em medidas socioeducativas, cursos, coisas que a pessoa seja obrigada a cumprir quando cometem os crimes têm resultados muito melhores a longo prazo do que simplesmente sair derrubando contas, até porque isso não é eficaz. Proíbe-se uma pessoa de ter uma conta, mas ela criará mais mecanismos para ter outras.

Temos que parar com essa visão de 'tirar do ar e derrubar todo mundo'. Isso não funciona na opinião pública. [A Justiça Eleitoral] Deveria ter focado em consequências mais drásticas para a campanha e para o que Marçal está fazendo.

Cada vez mais, a Justiça fica extremamente técnica, focada na multa que é uma jurisprudência, aplica e pronto; está resolvido o problema. É preciso que um juiz olhe e fale 'como faço justiça sobre o que ele fez?'. Até agora não feita justiça. Felipe Neto, empresário e comunicador digital

Felipe Neto: Nunca rompi com Lula, porque não faço parte do governo

Sobre sua relação com Lula, Felipe Neto reforçou que não faz parte do governo e, portanto, nunca rompeu com o petista. O comunicador digital ressaltou que tem uma postura crítica em relação ao presidente, principalmente em relação à demora no combate ao discurso de ódio e ao extremismo.

Lula e o governo federal tem inúmeros defeitos. Aliás, se colocar no Google 'Felipe Neto rompe com Lula', o que mais tem é matéria. A cada crítica que faço ao Lula ou ao governo, saem matérias dizendo que eu 'rompi', sendo que nunca fiz parte do governo. Faço parte do Conselhão, um grupo completamente autônomo e que não tem qualquer vínculo empregatício com o governo.

Faço críticas constantes ao governo e uma delas é essa: o assunto que nos foi dito que seria uma prioridade do governo, até agora, não foi. Mas eu entendo o porquê: há uma figura centrada no Arthur Lira que impediu o avanço dessa pauta. Enquanto houver um Lira ou outro que o valha na presidência da Câmara, não teremos qualquer avanço nesse sentido. Felipe Neto, empresário e comunicador digital

Josias: Marçal se deu conta de que canelada não o elegerá prefeito de SP

Pablo Marçal (PRTB) percebeu que as polêmicas não serão suficientes para fazê-lo ser eleito prefeito de São Paulo e agora precisa apresentar seus planos para governar a cidade, afirmou o colunista Josias de Souza.

Marçal foi o primeiro entrevistado na nova série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo com os candidatos à prefeitura de São Paulo. O empresário admitiu que suas propostas para a cidade não devem ser cumpridas em quatro anos.

Nessa entrevista, Marçal fez um esforço muito grande para se manter calmo. Parece que ele já se deu conta de que canelada talvez não o eleja prefeito. Ele pegou visibilidade na base da truculência e agora parece ter se dado conta de que terá que mencionar projetos de governo e dar consistência a esses planos.

Do modo como ele se conduziu na entrevista, Marçal não demonstrou que o plano de governo dele é algo exequível. Durante vários pontos da entrevista, ficou algo como um sujeito dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas se não for exequível, e durante a campanha ainda há tempo para mostrar que o plano não tem consistência, não adianta nada. Ficará só na base da promessa. Josias de Souza, colunista do UOL

Tarcísio nega ataque a Marçal: 'Estou mostrando fatos'

Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou ter atacado Pablo Marçal (PRTB) ao justificar seu apoio à candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição na prefeitura de São Paulo, como revelou a apresentadora Fabíola Cidral.

Ao pedir voto para Nunes, Tarcísio afirmou que "Marçal é a porta de entrada para Boulos". O candidato do PRTB retrucou e criticou o governador de São Paulo, dizendo que Tarcísio "enterra carreira política" ao citá-lo para defender Nunes.

O governador acaba de me dizer que não está atacando ninguém, e que isso não é um ataque a Marçal. Isso é apenas mostrar os fatos, disse o governador há pouco.

E disse mais: 'Eu me pauto pelo que entendo ser correto e vou seguir nesse caminho'. Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News

