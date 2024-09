Fed não pode esperar que a inflação caia para 2% para começar cortes de taxas, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, sinalizou que está pronto para iniciar o corte de taxas de juros e que uma postura de política restritiva não será mantida por muito tempo. Em texto publicado no site da instituição, ele ressaltou que o Fed não pode esperar até que a inflação caia para 2% para começar a remover a restrição.

"Isso arriscaria interrupções no mercado de trabalho que poderiam infligir dor e sofrimento desnecessários", disse ele.

Bostic afirmou que não vê um "colapso iminente ou pânico entre os contatos comerciais", mas pontuou que os dados descrevem uma economia e um mercado de trabalho perdendo força. "O lado positivo é que a desaceleração da atividade está alimentando um declínio contínuo e bem-vindo no ritmo da inflação", enfatizou.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta ainda afirmou que, diante do esfriamento recente do mercado de trabalho, hoje ele dá igual atenção aos objetivos de emprego e inflação.

No texto publicado no site da instituição, Bostic pontua que o desaquecimento do mercado de trabalho nos últimos meses alterou o equilíbrio de riscos. No entanto, ele ressalta que por mais que o setor tenha enfraquecido, ele não é fraco e está "estável".

O dirigente menciona que, por mais que a taxa de desemprego tenha aumentado, está apenas levemente acima do esperado.

Bostic diz que outra métrica importante de ser considerada sobre o mercado de trabalho é a taxa de contratações, que recuou para perto da tendência antes da pandemia.

"Por esses dados, não é surpreendente que a lacuna que antes era enorme entre a alta demanda por mão de obra e a menor oferta de mão de obra tenha diminuído de mais de 5 milhões no início de 2023 para menos de 1,5 milhão em junho", explica.