Ex-funcionário é preso suspeito de matar empresário um dia após demissão

Um empresário foi encontrado morto nesta terça-feira (3) após passar três dias desaparecido em Cuiabá (MT).

O que aconteceu

Mário Martello Júnior, de 68 anos, era dono da empresa Via Verde Reciclagem. O corpo do homem foi achado amarrado e escondido debaixo de entulhos no pátio do estabelecimento, já em estado avançado de composição.

Mário estava desaparecido desde o sábado (31). Ele havia combinado de almoçar na casa de um parente no domingo (1º), mas não apareceu. Um sobrinho acionou a polícia e começou as buscas pelo tio em sua casa e também na empresa de reciclagem.

Um ex-funcionário do empresário foi preso suspeito pela morte do idoso. Ele teria cometido o crime após se desentender com a vítima, um dia após pedir demissão. Durante a discussão, ele alega que empurrou o ex-chefe. Perícia mostrou que vítima teve traumatismo craniano, pescoço quebrado e lesão por objeto contundente.

Polícia encontrou cartão de crédito e celular de Mário com o suspeito. O cartão foi usado em um mercado onde trabalha a companheira dele, que foi levada para delegacia pelo crime de receptação culposa, mas foi liberada após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Cartão foi usado para jogos online, compras e corridas por aplicativo. Homem, de 27 anos, foi autuado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. A polícia informou que ele foi interrogado na manhã desta quarta (4).

Sindicato da Indústria de Reciclagem de Mato Grosso lamentou a morte do homem. ''Mário Martello deixa um legado grande para o segmento da reciclagem, contribuindo sempre com a reciclagem e com o meio ambiente sustentável'', escreveu em nota.