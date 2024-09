EUA registrou em julho o maior déficit comercial mensal em dois anos

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou acentuadamente em julho face a junho, muito acima do previsto pelo mercado, devido a um aumento significativo das importações tanto em volume como em valor, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira (4).

A balança comercial da maior potência do mundo ficou no vermelho, com 78,8 bilhões de dólares em julho (R$ 445 bilhões na cotação da época), um aumento de 7,9% em valor face a junho, com as importações acima das exportações. O valor de junho foi revisado para 73 bilhões de dólares (R$ 405,7 bilhões na cotação da época).

O mercado esperava um déficit comercial de 78,5 bilhões de dólares (R$ 443,2 bilhões na cotação de julho), segundo consenso compilado pelo site especializado Briefing.com.

Este é o maior déficit comercial mensal em dois anos para os Estados Unidos.

Muitas empresas estão provavelmente antecipando as importações devido à perspectiva de aumento das tarifas, explicaram os analistas, referindo-se aos planos para aumentar os impostos de entrada sobre produtos chineses, desde semicondutores a baterias ou painéis solares. Esta decisão impulsiona as compras no exterior.

"O aumento nas importações pode refletir os esforços para trazer mercadorias para os Estados Unidos antes que as eleições tragam mais tarifas", afirmaram em nota os economistas Carl Weinberg e Rubeela Farooqi, da High Frequency Economics.

Em julho, as importações cresceram 2,1% em termos mensais, até 345,4 bilhões de dólares (R$ 1,9 trilhão na cotação da época). Por seu lado, as exportações cresceram 0,5%, atingindo 266,6 bilhões (R$ 1,5 trilhão), indicou o Departamento do Comércio.

els/ktr/mr/llu/aa

© Agence France-Presse