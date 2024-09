EUA estão construindo rede de aliados para combater a ameaça da China, diz principal diplomata em Taiwan

Por Yimou Lee e Fabian Hamacher

Taipé (Reuters) - Os Estados Unidos estão construindo uma rede de alianças no Indo-Pacífico para combater as ameaças da China no local, disse seu principal diplomata em Taiwan nesta quarta-feira, acrescentando que a ilha não é o único alvo de Pequim na tentativa de mudar o status quo.

Os Estados Unidos são o mais importante apoiador e fornecedor de armas de Taiwan, apesar da falta de relações formais com a ilha, e Raymond Greene, o recém-nomeado diretor do Instituto Americano em Taiwan (AIT) e embaixador de fato dos EUA, falava com repórteres em Taipé.

"Os Estados Unidos estão construindo uma rede de alianças no Indo-Pacífico para aumentar nossa capacidade de dissuasão", disse Greene, acrescentando que Taiwan não é o único alvo dos esforços chineses para "usar intimidação e coerção para mudar o status quo" e que, como resultado, cada vez mais países estavam unindo forças para preservar o sistema internacional baseado em regras.

Ele disse que esses esforços, junto com o investimento de Taiwan em defesa e "impressionantes" reformas militares, foram projetados para evitar uma guerra em vez de se preparar para uma.

"Preservar o equilíbrio estratégico no Estreito de Taiwan e na região mais ampla do Indo-Pacífico promoverá o diálogo pacífico para resolver disputas entre os dois lados", disse Greene, que fez seus comentários em mandarim.

Nos últimos anos, a China intensificou a pressão militar e política para forçar o governo democrático de Taiwan a aceitar suas reivindicações de soberania e, em maio, realizou jogos de guerra ao redor da ilha após a posse do presidente Lai Ching-te, um homem que Pequim chama de "separatista".

