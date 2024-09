EUA devem enviar autoridade de alto escalão do Pentágono para fórum militar da China

Por Idrees Ali e Laurie Chen

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - Os Estados Unidos devem enviar Michael Chase, vice-secretário adjunto de Defesa para China, Taiwan e Mongólia, para participar do principal fórum anual de segurança da China em meados de setembro, disse uma autoridade dos EUA à Reuters.

A escolha de Chase não havia sido publicada anteriormente. Ele é mais graduado do que a autoridade dos EUA que participou do Fórum Xiangshan no ano passado, mas sua posição está de acordo com as normas históricas do Pentágono.

O vice-secretário adjunto de Defesa para a China, Chad Sbragia, participou do fórum em 2019.

Há alguma esperança de que isso possa sinalizar um envolvimento mais profundo em nível de trabalho com a China, em meio a disputas regionais. A autoridade, que falou sob condição de anonimato, disse que a esperada participação de Chase não era sem precedentes, mas enviaria uma mensagem de que os Estados Unidos priorizam o envolvimento em nível militar com a China, mesmo em um momento de tensões elevadas.

Mais de 90 países e organizações internacionais planejam enviar delegações ao fórum de 12 a 14 de setembro em Pequim, disse a imprensa estatal chinesa nesta quarta-feira.

Washington enviou Xanthi Carras, diretor nacional de China no Gabinete do Subsecretário de Defesa, quando o fórum foi retomado no ano passado após um hiato de três anos devido à pandemia de Covid-19. Foi um sinal de descongelamento de militares; no entanto, o título de Carras é de nível inferior ao de Chase ou Sbragia.

Chase co-presidiu as conversas militares entre EUA e China em Washington em janeiro -- as primeiras conversações em nível de trabalho desde 2022, quando a maior parte do envolvimento militar bilateral foi suspensa após a visita da então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

(Reportagem de Idrees Ali e Laurie Chen em Pequim)