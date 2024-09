Entenda por que tomar sol faz tanta diferença para a saúde

Assim como o cálcio dos alimentos é indispensável para a saúde dos ossos, também é a vitamina D. Ela pode ser obtida de forma natural e até em quantidades elevadas por meio do sol, ajudando o organismo, inclusive, a reter o cálcio que é ingerido. Portanto, tomar sol, mas seguindo alguns cuidados básicos de exposição, é fundamental.

Ao penetrar na pele, os raios solares desencadeiam reações que levam à produção da vitamina que, por sua vez, assegura que no intestino o cálcio (assim como o fósforo) seja absorvido, garantindo o crescimento e a reparação dos ossos, o funcionamento celular e neuromuscular.

A vitamina D também pode ser encontrada em suplementos, em alimentos enriquecidos com ela [leite, iogurte, papinhas de bebê] e de origem animal, [peixes do tipo salmão, sardinha, atum], e em alguns vegetais e cogumelos irradiados. Porém, só com a ingestão de alimentos não é possível repor o necessário e no caso de uma suplementação sem acompanhamento médico existem riscos, sendo mais indicado tomar sol Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP

Quanto de sol tomar?

Imagem: iStock

A resposta depende de uma série de fatores, como idade, estado de saúde, peso, cor da pele e até região onde se vive. Em se tratando de adultos saudáveis, Barca faz as seguintes recomendações:

Tomar sol pelo menos três vezes por semana, sem aplicação de protetor solar na área a ser exposta - porque ele impede a capacidade de produzir vitamina D.

Se expor ao sol por, em média, de 15 a 20 minutos diários para quem tem pele branca

Se expor ao sol por, em média, até 1 hora para quem tem pele negra

Se expor ao sol por cerca de 30 a 40 minutos para quem tem um tom de pele intermediário.

"Passado esse período, se a pessoa continuar no sol, ela deve aplicar o protetor solar", recomenda a endocrinologista.

Sobre negros precisarem de mais sol, a explicação é que quanto maiores os níveis de melanina, mais dificuldade tem a pele em absorver os raios UV (ultravioleta), os responsáveis pela produção dessa vitamina.

"As peles escuras produzem até seis vezes menos vitamina D do que as peles mais claras", esclarece Juliana Toma, dermatologista pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e pós-graduada em oncologia cutânea pelo Hospital Sírio-Libanês.

Qual é o melhor horário?

Embora os médicos advirtam sobre tomar sol entre 10h e 16h, por conta do risco de se desenvolver queimaduras, lesões oculares e doenças cutâneas, entre as mais perigosas o câncer de pele melanoma, o horário mais propício para se estimular a obtenção da vitamina D é entre 10h até as 15h. É nessa faixa que a incidência de raios UV atinge seu pico. No entanto, no verão, acima dos 30ºC, é melhor evitar o sol do meio-dia por ser muito intenso e perigoso.

Para quem prefere evitar expor a cabeça, ou o rosto, a boa notícia é que deixar braços, mãos e pernas à mostra, ou 15% da superfície corporal, já é o suficiente para que a vitamina D possa ser produzida.

A dermatologista Juliana Toma lembra ainda que a obtenção da vitamina D é impedida se a exposição à luz se der por trás de janelas de vidro e é praticamente inexistente no início e no final do dia, pois os raios solares chegam fracos ou com dificuldade, devido ao ângulo da Terra, e também reduz bastante em dias nublados, mesmo com mormaço.

Vale tomar sol uma vez por semana e por tempo prolongado?

Querer produzir vitamina D em um único dia para nos próximos não ter que se preocupar com ela não é aconselhável. Isso porque, além dos sérios riscos à pele - já que ela estaria desprotegida, um bronzeamento exagerado pode dificultar a absorção dos raios solares e se a pele ficar irritada não poderá tomar sol e a obtenção da vitamina pode ser prejudicada ainda mais.

Barca também ressalta que o excesso de vitamina D que acaba não sendo aproveitado, o organismo busca eliminar.

Se a pessoa que quer tomar sol continuamente e sem proteção está com deficiência de vitamina D e não consegue produzi-la de forma natural, seja por conta da rotina em ambientes fechados, por trabalhar à noite, ou então por morar em um país de clima frio, o melhor é que faça suplementação, que deve ser administrada pelo médico e com base nas particularidades individuais. Maria Fernanda Barca, endocrinologista.

Quando trocar o sol pela suplementação?

Imagem: iStock

A suplementação deve fazer parte da rotina de pessoas que tenham deficiência de vitamina D e, por algum motivo, não consigam ou não possam tomar sol, por exemplo, devido a um histórico de câncer de pele, ou estejam propensas a terem fraturas e doenças ósseas. Também pode ser uma necessidade para pessoas obesas, pois a vitamina D acaba sequestrada pela gordura, e para idosos, que perdem a capacidade de sintetizá-la à medida que a pele envelhece e afina.

Os efeitos do sol e da suplementação são os mesmos?

De acordo com Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, o benefício é o mesmo, sendo que a vitamina D possui duas formas, a D2 e a D3. A origem da primeira é vegetal e, da segunda, a exposição ao sol. O médico explica ainda que as duas podem ser administradas via cápsulas, que existem em inúmeras concentrações e posologias. "No entanto, em doses muito elevadas, a suplementação via oral pode intoxicar", adverte.

Entre os riscos associados à superdosagem estão a elevação do cálcio na corrente sanguínea, tontura, náuseas, diarreia, formação de cálculos renais e de vesícula. Por outro lado, no outro extremo, os sintomas da falta de vitamina D no longo prazo leva o organismo a consumir o cálcio dos ossos e com isso a pessoa pode apresentar problemas de osteoporose no futuro. Outros problemas incluem espasmos musculares, raquitismo e atraso de crescimento fetal.

Para quem é avesso à ideia de se suplementar, saiba que dos alimentos mencionados no início dessa reportagem é possível extrair de 10% a 20% das necessidades diárias de vitamina D. Maria Fernanda Barca sugere obter o restante, de 80 a 90%, do sol e estabelecer acompanhamento médico para fazer a medição e ajuste dos níveis ideais.

*Com informações de reportagem publicada em 23/03/2020