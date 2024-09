Empresas dos EUA observaram desaceleração da atividade econômica nas últimas semanas, mostra pesquisa do Fed

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos expandiu-se mais lentamente de meados de julho até o final de agosto e as empresas relataram menos contratações, sinais que reforçam expectativa de que o Federal Reserve deverá reduzir a taxa básica de juros neste mês.

A última avaliação do banco central norte-americano sobre a saúde da economia do país também mostrou que as pressões sobre a inflação aumentaram em um ritmo modesto.

"A atividade econômica cresceu ligeiramente em três distritos, enquanto o número de distritos que relataram atividade estável ou em declínio aumentou de cinco no período anterior para nove no período atual", disse o Fed nesta quarta-feira, na pesquisa conhecida como "Livro Bege", que entrevistou contatos comerciais nos 12 distritos do banco central até 26 de agosto.

"Empregadores foram mais seletivos em suas contratações e menos propensos a expandir sua força de trabalho, citando preocupações com a demanda e uma perspectiva econômica incerta."

A análise, divulgada aproximadamente a cada seis semanas, ocorre no momento em que o chair do Fed, Jerome Powell, e demais autoridades deixaram claro que pretendem cortar a taxa básica em relação à atual faixa de 5,25% a 5,50%, onde estão há mais de um ano, na próxima reunião de política monetária, em 17 e 18 de setembro. A única incerteza é se as condições enfraquecidas do mercado de trabalho demandam um corte de 0,25 ponto percentual ou uma redução maior de 0,50 ponto percentual.

O Fed está tentando projetar o chamado "pouso suave" para a economia, em que o crescimento econômico desacelera gradualmente e a taxa de desemprego permanece relativamente baixa, mesmo quando a inflação, que atingiu um pico de 40 anos dois anos atrás, retorna à meta de 2% do banco central.

Depois de ser afetado por uma inflação maior do que a esperada na primeira parte deste ano, o ritmo de aumento anual dos preços caiu, segundo a medida preferencial do Fed, para 2,5% em julho, e as autoridades estão cada vez mais confiantes de que atingirão sua meta.

Em vez disso, as atenções se voltaram para o salto na taxa de desemprego, que atingiu o maior nível em quase três anos, 4,3%, em julho, o quarto aumento mensal consecutivo na taxa de desemprego, em meio à preocupação crescente de que os altos custos de empréstimos possam estar prejudicando a demanda por mão de obra.

Até o momento, a desaceleração no mercado de trabalho tem sido impulsionada principalmente por uma redução nas contratações, em vez de demissões em massa. As vagas de emprego caíram para o menor nível em três anos e meio em julho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira.

Cinco distritos do Fed relataram aumentos leves ou modestos no número total de funcionários, mas alguns distritos disseram que empresas "reduziram turnos e horários, deixaram posições anunciadas não preenchidas ou reduziram o número de funcionários por atrito". Demissões em massa, entretanto, permaneceram baixas.

Atualmente, investidores esperam que o Fed reduza os custos dos empréstimos em setembro, novembro e dezembro deste ano.

