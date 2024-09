Em Veneza, Lady Gaga conta bastidores de 'Coringa'

VENEZA, 4 SET (ANSA) - A cantora e atriz Lady Gaga revelou nesta quarta-feira (4) os detalhes dos bastidores do filme "Coringa: Delírio a Dois", no qual assume o papel de Arlequina, ao lado do protagonista Joaquin Phoenix.

Antes da exibição do longa no Festival de Cinema de Veneza, os artistas participaram de uma coletiva de imprensa para falar sobre a sequência do sucesso de 2019, que disputa o Leão de Ouro.

"Phoenix e eu cantamos porque é uma forma de expressar o que sentimos e para a qual as palavras não bastam", revelou ela no Lido.

Durante a coletiva, Gaga afirmou ainda que não descreveria "Coringa" como um musical, porque "é muito diferente", enquanto que Phoenix, que a chamava no set pelo seu nome legal Stefani, disse que ela insistiu para que a dupla cantasse ao vivo durante as cenas musicais.

"Stefani disse logo no começo que cantaríamos ao vivo e eu disse que não", enfatizou Phoenix. "E, então, cantamos. Não só cantamos ao vivo, mas cada parte da gravação foi ao vivo. Cada tomada era uma versão diferente da música e isso foi muito emocionante", lembrou o ator.

O filme, que chega aos cinemas no dia 2 de outubro, acompanha o processo e o amor entre duas mentes criminosas que entregam duetos musicais adaptados aos seus sentimentos.

Na sequência do filme, que garantiu o Oscar de Melhor Ator para Phoenix, Coringa está preso no famoso Asilo Arkham, onde conhece a médica Harleen Quinzel. Os dois se conectam por meio da música, se apaixonam e começam a enlouquecer.

Segundo Phoenix, todos se divertiram "adaptando clássicos, como o de Sinatra, aos nossos personagens específicos para nos dizer como nos sentíamos".

Para o diretor do filme, Todd Phillips, "a escolha de fazer o Coringa cantar já estava presente no primeiro filme em que ele se expressava dançando: parecia tão lógico continuar com a ideia de música, de cantar".

"Era lógico vir a Veneza depois do que aconteceu com o primeiro Coringa - mais de US$ 1 bilhão de bilheteria -, mas desta vez estou mais nervoso e animado", concluiu o cineasta. (ANSA).

