Em parceria com a Unicef, Coreia do Norte ??lança campanha para vacinar quase 1 milhão de pessoas

Mais de 800 mil crianças e 120 mil mulheres grávidas serão vacinadas como parte de uma iniciativa nacional lançada na Coreia do Norte com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Esta é a maior campanha de vacinação do regime em quatro anos, que fechou completamente as fronteiras desde a pandemia do coronavírus.

Com informações do correspondente em Seul, Célio Fioretti, e agências

A campanha, lançada na segunda-feira (2), visa imunizar a população norte-coreana contra diversas doenças como sarampo, rubéola, tétano e hepatite, consideradas extremamente perigosas e até fatais para os mais jovens.

O objetivo também é atualizar a caderneta de vacina nos 210 condados do país, uma vez que o regime norte-coreano não conseguiu imunizar a sua população durante a pandemia do coronavírus.

"Esta campanha é um marco importante em nosso esforço para vacinar todas as crianças na Coreia do Norte e protegê-las de doenças comuns da infância (...) Este é o primeiro passo para restaurar a imunização de rotina e fechar a lacuna que deixou as crianças vulneráveis ??a doenças preveníveis", disse o representante interino da Unicef no país, Roland Kupka.

Meta é voltar a níveis pré-pandemia

Antes do início da crise da Covid-19 e do fechamento das fronteiras norte-coreanas, 96% das crianças do regime estavam vacinadas, hoje são apenas 42%.

Em julho passado, a Unicef ??conseguiu finalmente entregar quase quatro milhões de doses de vacina à Coreia do Norte, tanto para esta campanha entre os jovens como para continuar a vacinação dos adultos.

No entanto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância ??ainda aguarda autorização para enviar o seu pessoal de saúde ao país, para manter os esforços de combate às doenças infantis.

"Para sustentar o progresso na restauração dos níveis de vacinação pré-pandemia e garantir que todas as crianças recebam vacinas essenciais que salvam vidas, pedimos ao governo da Coreia do Norte que permita rapidamente o retorno da equipe internacional da Unicef e da ONU ao país", disse Kupka.