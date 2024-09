Em Guarulhos, Pietá tem 31,4%; Sanches, 20,4%; e Jorge Wilson, 17,1%, diz Paraná Pesquisas

O ex-prefeito de Guarulhos (SP) Elói Pietá, do Solidariedade, lidera a disputa à prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Estado de São Paulo, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 4.

Pietá tem 31,4% de intenções de voto no cenário estimulado. O ex-petista é seguido pelo engenheiro Lucas Sanches, do PL, com 20,4% de menções. O candidato do PL está numericamente à frente do deputado estadual Jorge Wilson, o "Xerife do Consumidor", citado por 17,1% dos entrevistados. Contudo, como a margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos porcentuais, Sanches e Jorge Wilson estão empatados tecnicamente.

O deputado federal Alencar Santana (PT) é citado por 8,4% dos entrevistados. O petista é seguido pelo deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 5,4% de menções, e por Waldomiro Ramos, do PSB, com 1,9%. Santana, Nakashima e Ramos estão em empate técnico. São 9,3% os que votam branco ou nulo e 6,3% não souberam responder.

O Paraná Pesquisas realizou 800 entrevistas em Guarulhos com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE com o protocolo SP-00473/2024.

O levantamento também conta com uma pesquisa espontânea, na qual as opções de voto não são apresentadas ao entrevistado pelo agente da pesquisa. Nesta modalidade, quem lidera é Pietá, com 14,8% de menções, seguido por Lucas Sanches, com 9%, e Jorge Wilson, com 7,2%. Alencar tem 3,1%, Nakashima, 1,1% e Waldomiro Ramos, 0,4%. Outras menções somam 0,4%. São 9,1% os que afirmam votar branco ou nulo e 54,9% não soube responder.

Rejeição dos candidatos

O Paraná Pesquisas também avaliou o índice de rejeição dos candidatos à prefeitura de Guarulhos. Elói Pietá não seria votado "de jeito nenhum" por 28,6% dos entrevistados; Alencar Santana recebe 25% de menções negativas, seguido por Jorge Wilson, com 24,5%. Waldomiro Ramos é rejeitado por 15,8% dos entrevistados, Lucas Sanches, por 13,3% e Márcio Nakashima, por 10%. São 10,9% os que não responderam e 8,3% "poderiam votar em todos" os candidatos.

A pesquisa de rejeição é estimulada e permite ao entrevistado a resposta em mais de uma opção; por isso, a soma dos índices não equivale a 100%.