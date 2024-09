Água micelar da Vult custa menos de R$ 25 e tira a maquiagem sem ressecar

Eu nunca fui a pessoa que dorme de maquiagem. Mesmo cansada, chego e tiro todo o produto do rosto com sabão ou água micelar. O problema é que nem todo produto deixa a pele bonita, com aspecto hidratado e que também não arda os olhos —e ainda pode ressecar.

Testando várias marcas, encontrei a água micelar efeito matte, da Vult, que deixou a pele realmente hidratada e retirou toda a maquiagem sem dificuldade. Veja a seguir o que mais gostei no produto e pontos de atenção:

O que eu gostei

Durabilidade. Não precisei de muito produto para tirar a maquiagem do rosto— bastam dois pedaços de algodão para limpar toda a pele. Então considero o custo-benefício do produto bem interessante, já que ele dura bem.

Não arde os olhos. Ao contrário de outras marcas do mercado, eu achei que essa valeu muito a pena por conta desse quesito. Ao entrar em contato com a região dos olhos, às vezes limpando sem querer, não senti nada de diferente, nem ardência ou irritação.

Deixa a pele sequinha, mas hidratada. Ela promove um efeito matte na pele, deixando-a com um ar mais hidratado e sem a sensação de estar pesada, mesmo após a maquiagem. Além disso, ela tem ácido hialurônico na composição, o que ajuda a manter a pele hidratada por mais tempo.

Efeito refrescante. Quando apliquei, senti um frescor bem gostoso no rosto, o que acabou colaborando com a sensação de hidratação após o uso também.

Limpeza. Além de tirar a maquiagem, ela também foi útil para limpar a pele de outros resíduos, como poeira ou oleosidade.

Uso diário. Costumo usar esse produto todos os dias, seja para tirar a maquiagem após uma festa, ou para limpar o rosto antes de dormir. Ela também pode ser usada antes do protetor solar ou até mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, para dar aquela sensação de pele limpinha e fresca.

Imagem: Arquivo pessoal

Ponto de atenção

Embalagem. Ela tem a embalagem (200 ml) menor do que alguns modelos similares no mercado, o que pode não agradar algumas pessoas. Comigo, funcionou bem para levar na bolsa ou em viagens.

Mas, se você usa maquiagem todos os dias, e vai precisar de mais produto para tirar tudo, talvez ela não dure tanto tempo.

O que mudou para mim?

Meu skincare ficou mais completo, e a sensação de pele limpa no fim do dia fez diferença. Como não me importo em usar produtos mais baratos, foi uma opção dentro do orçamento que funcionou super bem na minha rotina.

Além disso, a praticidade de tirar a maquiagem ou limpar o rosto da poeira e poluição com apenas dois pedaços de algodão, ajudou muito naqueles dias em que o cansaço está maior.

Quem pode gostar?

Quem busca uma opção barata mas eficaz para tirar a maquiagem, vai gostar desse produto. Ele também é uma boa escolha para quem tem a pele oleosa, já que o efeito matte dá esse aspecto de pele mais sequinha.

Devido à poluição, nosso rosto fica super sujo, e essa água micelar ajuda muito a remover todas as impurezas que, muitas vezes, não conseguimos identificar a olho nu. Então para quem não abre mão de uma limpeza mais profunda no fim do dia, ele também pode ser um produto interessante.

