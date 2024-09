CTC e PlantArcBio formam parceria para desenvolver planta resistente a pragas

São Paulo, 4 - O Centro de Tecnologia Canavieria (CTC), líder global em ciência da cana-de-açúcar, e a PlantArcBio, empresa israelense líder em biotecnologia agrícola, acabam de anunciar uma parceria global para o desenvolvimento de cana-de-açúcar resistente a pragas.Conforme comunicado do CTC, "o objetivo é descobrir novas moléculas e aproveitar tecnologia inovadora para controlar biologicamente as pragas da cana. A colaboração pretende somar as experiências da PlantArcBio e do CTC para desenvolver um novo método destinado ao controle de pragas prejudiciais à cultura"."O desenvolvimento de novas tecnologias que possam controlar eficazmente as pragas críticas da cana-de-açúcar é uma prioridade máxima para o CTC, a fim de maximizar o rendimento para os nossos clientes, ao mesmo tempo que promove a agricultura sustentável", disse na nota Sabrina Chabregas, diretora de P&D do CTC. "No CTC temos a visão de dobrar a produtividade da cana-de-açúcar no Brasil nos próximos 20 anos. Acreditamos que esta colaboração realmente acelera a nossa capacidade de inovar em direção a esta visão", acrescentou Chabregas.O fundador e CEO da PlantArcBio, Dror Shalitin, disse: "Queremos aproveitar nossa experiência em descoberta de genes e componentes biológicos, desenvolvida ao longo de anos de colaboração bem-sucedida com parceiros estratégicos, e expandir nossa tecnologia para a cana-de-açúcar."