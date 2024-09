Chanceler da Ucrânia deixa cargo em meio à maior reforma ministerial da guerra

Por Olena Harmash

KIEV (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu demissão na quarta-feira, a autoridade mais graduada a deixar o cargo até agora em uma grande reforma do governo ordenada pelo presidente Volodymyr Zelenskiy, em um momento crucial da guerra de 30 meses contra a Rússia.

Depois de Zelenskiy, Kuleba, de 43 anos, era o rosto mais conhecido da Ucrânia no exterior, encontrando-se com líderes de todo o mundo e fazendo lobby por apoio militar e político em um inglês fluente.

Mais saídas e nomeações são esperadas para os próximos dias, depois que cinco ministros deixaram o cargo na terça-feira, o que um aliado sênior de Zelenskiy considerou como o início de uma "redefinição" do governo antes das estações frias de outono e inverno.

A carta de demissão de Kuleba foi postada no Facebook pelo presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Zelenskiy disse que mudanças no governo eram necessárias para alcançar os resultados exigidos pela Ucrânia.

"O outono será extremamente importante para a Ucrânia. E nossas instituições estatais devem ser configuradas para que a Ucrânia alcance todos os resultados que precisamos - para todos nós", disse ele na terça-feira.

As forças russas estão avançando no leste da Ucrânia, enquanto as tropas ucranianas fizeram uma incursão ousada na região russa de Kursk.

Moscou intensificou os ataques com drones e mísseis nas últimas semanas e Kiev lançou um ataque em massa com drones contra a infraestrutura de energia da Rússia no fim de semana.

Na terça-feira, pelo menos 50 pessoas, incluindo soldados, foram mortas por dois mísseis na cidade central ucraniana de Poltava, no ataque mais letal da guerra este ano.

Neste mês, Zelenskiy viaja para os Estados Unidos, onde espera apresentar um "plano de vitória" ao presidente dos EUA, Joe Biden, um importante aliado.

O Kremlin disse que as mudanças de governo na Ucrânia não afetariam de forma alguma o processo de negociação de paz, embora essas conversas pareçam uma perspectiva distante, com as duas partes em conflito muito distantes em seus objetivos.

De acordo com o parlamentar Yaroslav Zheleznyak, os comitês parlamentares considerarão as renúncias e, em seguida, o Parlamento as votará, o que geralmente é uma formalidade. É provável que as novas nomeações sejam aprovadas já na quinta-feira.

(Reportagem adicional de Max Hunder e Anastasiia Malenko)