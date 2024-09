Carregador em motel mostra nova realidade para carros elétricos no Brasil

Esta é a newsletter Carros do Futuro. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quarta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Você já viu alguma estação de carregamento em um lugar inesperado? Pois já há locais inusitados para recarregar a energia do carro elétrico. Além dos locais mais comuns, como shoppings e supermercados, outros estabelecimentos estão instalando estações de carregamento para atrair e facilitar a vida dos clientes enquanto fazem compras, se divertem para oferecer uma experiência completa.

Um anúncio de outdoor com uma campanha sugestiva para recarregar as energias viralizou nas redes sociais. Imagine a cena: você dirige seu carro elétrico e, ao chegar a um motel na região de Pituaçu, em Salvador (BA), descobre que pode recarregar seu veículo enquanto desfruta de uma estadia luxuosa.

É a realidade do motel Hollywood, que oferece cortesia de recarga elétrica veicular para os hóspedes das suítes Onix, principais do estabelecimento, a partir de R$ 221 para quem reservar com antecedência.

"Percebemos que muitos de nossos clientes chegavam com carros elétricos e então pensamos em oferecer uma comodidade a mais como cortesia para quem reservar as principais suítes. São dois pontos com carregador wallbox da ABB e mais cinco tomadas para quem trouxer o carregador", diz Edilson Tupinamba, gerente do estabelecimento.

Segundo ele, a promoção já ocorre há uma semana e está fazendo sucesso, incluindo uma campanha em outdoors da cidade, que está atraindo clientes. Ele já admite poder instalar em outras suítes de menor valor, caso a demanda seja alta.

Essa tendência não é um caso isolado. De academias a parques, de restaurantes a centros de entretenimento, a infraestrutura para carros elétricos está se tornando um serviço adicional que agrega valor e atrai um público diversificado e moderno.

A rede de lanchonetes McDonalds, por exemplo, está instalando pontos de recarga elétrica de veículos em algumas unidades, para o período em que o cliente estiver na loja.

Em todo o Brasil, o número dobrou de 4.300 em dezembro de 2023 para aproximadamente 8.800 estações de recarga em locais públicos ou semi-públicos, como shoppings e supermercados, de acordo com dados fornecidos pela Tupi Mobilidade em parceria com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A estimativa é chegar a até 10 mil pontos até o início de 2025.

Apesar do crescimento acelerado dos pontos de carregamento, o numero é ainda insuficiente para atender a demanda, já que existem hoje mais de 181 mil veículos híbridos plug-in e elétricos rodando pelo país.

A alta procura tem gerado até situações inusitadas, como a relatada pelo UOL Carros no ano passado. Em março de 2023, uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, revelou um ponto de recarga clandestino com dois veículos elétricos de luxo — um Volvo e um BMW — que estavam sendo utilizados por traficantes da região.

O aumento na demanda também tem mudado a questão da gratuidade das recargas oferecidas pelas montadoras. A Volvo, por exemplo, decidiu restringir o uso de seus carregadores apenas aos clientes da marca e começou a cobrar R$ 4 por cada kWh, mais "taxa de conectividade" de R$ 2,50, para clientes de carros eletrificados de outras montadoras, como BYD e GWM.

A inovação no setor automotivo vai além da engenharia e do design dos veículos, ela se estende à experiência do consumidor e à integração com o ambiente urbano. Com a tecnologia avançando na eletrificação veicular, as empresas estão buscando equilibrar acessibilidade e sustentabilidade com viabilidade econômica. As estações de carregamento podem ser agora 'iscas' para atrair consumidores.

