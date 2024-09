Candidato a vereador do PSB é morto a tiros em Tanguá (RJ)

O candidato a vereador de Tanguá, região metropolitana do Rio de Janeiro, Welinton de Aguiar Mendonça (PSB), conhecido como Welinton do Uber, foi encontrado morto a tiros na noite da última segunda-feira (2), na cidade onde concorria às eleições.

O que aconteceu

Welinton foi encontrado pela PM baleado dentro de um carro. Segundo a assessoria Polícia Militar fluminense, militares do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Bandeirantes 2, em Tanguá, "e se depararam com uma vítima de disparo de arma de fogo, no interior de um veículo Voyage". Na sequência, os agentes "preservaram o local para perícia" e encaminharam a ocorrência para a 70ª DP.

Detalhes do homicídio não foram divulgados e autoridades investigam o caso. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí) e que "diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime".

"Agentes ouvem testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região [do crime]", também informou a PCERJ. Procurada com questionamentos sobre o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar fluminense não retornou aos contatos da reportagem, que será atualizada em caso de novas manifestações.

Partido lamentou morte de candidato. Em uma nota de pesar divulgada nas redes sociais do PSB-RJ, o partido lamenta a morte de Welinton e "manifesta total solidariedade à família e aos amigos" do candidato. "O partido também exige das autoridades competentes uma investigação rápida e rigorosa para garantir que os responsáveis por esse crime bárbaro sejam punidos com o rigor da lei", conclui a nota.

Candidato a prefeito pelo PP também se manifestou pelas redes sociais. "É difícil encontrar palavras que possam aliviar a dor que todos os amigos e familiares estão enfrentando, mas espero que saibam do legado de prestatividade que ele nos deixou", escreveu em uma publicação Valber Marcelo, candidato à prefeitura pela coligação que engloba o partido de Welinton.

Quem era Welinton

Natural de Tanguá, Welinton tinha 40 anos, era casado e trabalhava como motorista particular. Segundo informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele concorria pela terceira vez a um cargo como vereador. Nos outros dois pleitos, em 2016 e 2020, concorreu pelo PRTB e pelo Avante, respectivamente, e não se elegeu.

Candidato declarou R$ 163 mil em bens ao TSE. Segundo sua ficha cadastral no Divulgacand, a quantia era referente a três carros, com valores que variavam entre R$ 48 mil e 60 mil. Ele registrou ainda que tinha o ensino fundamental incompleto.