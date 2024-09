Canadá: presidente do BOC diz que divergências com taxa de juros do Fed serão deixadas de lado

O presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, acredita que as preocupações com divergências de política de taxas do Federal Reserve (Fed) agora devem ser colocadas de lado, já que os traders antecipam um corte de taxas do Fed este mês.

O BOC cortou as taxas três vezes, para 4,25%, enquanto o Fed se manteve estável, mas sinalizou sua intenção de começar as reduções este mês. "Não estamos vendo um grande impacto em nossa taxa de câmbio", Macklem disse nesta quarta-feira, 4, mais cedo. Fonte: