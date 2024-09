Boulos minimiza crescimento de Marçal: 'Estamos na liderança há um ano'

O candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) participou de agendas no centro de São Paulo nesta quarta-feira (4), ouviu gritos de eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e minimizou o crescimento do ex-coach nas pesquisas.

O que aconteceu

Boulos cumpriu agenda na região da 25 de Março e no Mercado Municipal, no Centro de São Paulo. Conversou com ambulantes e comerciantes, tirou fotos e distribuiu material de campanha. A caminhada começou por volta de 11h40 na rua Carlos Nazaré. Percorrendo vias do maior centro de comércio de rua da América Latina, O candidato provocou aperto devido ao pouco espaço para pedestres nas calçadas, tomadas por barracas.

Ato de campanha seguiu até o Mercado Municipal, também no centro. Ele fez uma rápida caminhada pelo local para conversar com frequentadores e almoçou com integrantes da campanha e aliados no restaurante Sala Paulistana.

Passagem pela 25 de Março e pelo Mercadão foi marcada por recepção mista. Enquanto alguns eleitores agiam de maneira mais efusiva ao encontrar o candidato, outros demonstravam indiferença ou apenas curiosidade com o tumulto provocado pela agenda.

Boulos ouviu manifestações a favor de Pablo Marçal. Na passagem do psolista pelas ruas da 25 de Março, eleitores do ex-coach reagiam com gritos de "Faz o M", símbolo da campanha do candidato do PRTB.

"Nós é Marçal", "Aqui é Marçal sem massagem", diziam eleitores do empresário. Apoiadores do candidato do PSOL respondiam com gritos de "Boulos, Boulos". Marçal fez uma agenda de campanha na 25 de Março em 16 de agosto e foi tratado com popstar por quem circulava pelo local.

Boulos minimizou as manifestações pró-Marçal e disse que sua candidatura tem apoio popular. "Numa democracia, numa eleição, vai ter apoio de todos os candidatos. Vocês viram o tamanho do apoio popular que tivemos aqui na 25. Nossa candidatura está enraizada em todos os cantos da cidade", afirmou a jornalistas.

O psolista afirmou também que tem uma candidatura "resiliente", apesar de ataques dos adversários. "Estamos na liderança há um ano, mesmo sendo alvo de todos os ataques. Ricardo Nunes usou a máquina de maneira descarada, atacou, muito dinheiro."

Boulos lidera a disputa à prefeitura com 23% das intenções de voto, de acordo com Datafolha divulgado em 23 de agosto. Está empatado tecnicamente com Marçal, que cresceu de 14%, no início de agosto, para 21%, e com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 19%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.