Bolsas da Europa fecham em queda com empresas de semicondutores influenciadas por Nvidia

As bolsas da Europa fecharam, majoritariamente, em baixa nesta quarta-feira, 4, em meio à contínua liquidação de ações do setor de tecnologia após o tombo da Nvidia e de outras fabricantes de semicondutores na véspera em Wall Street. As ações das Volkswagen cederam diante de alerta sobre demissões na Europa em um contexto de acirrada concorrência no setor automotivo.

O índice DAX, de Frankfurt, terminou em queda de 0,83%, aos 18.590,95 pontos. O índice FTSE 100, de Londres, caiu 0,35%, a 8.269,60 pontos. O CAC 40 cedeu 0,98%, encerrando em 7.500,97 pontos. As cotações são preliminares.

Em Amsterdã, a ação da fabricante de chips ASML recuou 3,93%, depois que o UBS cortou a recomendação do papel de "compra" para "neutra", em meio à expectativa por declínio das vendas na China. A ASM International caiu 5,30% na mesma bolsa. Em outras partes do continente, a Infineon cedeu 1,41% e a STMicroelectronics, fornecedora da Apple, conseguiu subir 0,49%.

A Volkswagen cedeu 0,98%, após a montadora alemã alertar funcionários sobre cortes e adaptações necessários na Europa. Ainda no setor automotivo, a fabricante sueca Volvo caiu 1,87% após anunciar o abandono de sua meta de ter uma linha totalmente elétrica até o final da década.

A Ryanair e Wizz Air cederam 1,37% e 3,02%, respectivamente, mesmo após um salto no número de passageiros em agosto diante da demanda por tarifas aéreas de baixo custo na temporada de verão.

Os investidores assimilaram dados de deflação menor na zona do euro e de atividade no setor de serviços. Em meio à expectativas sobre o rumo das taxas de juros, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone disse que existe um risco real de que a posição do BCE seja "muito restritiva". Já o membro do BCE François Villeroy de Galhau afirmou que não é papel do BCE ajudar "este ou aquele Estado".

O Ibex 35, de Madri, recuou 0,65%, aos 11.206,04 pontos, em meio a repercussões sobre a confirmação de que José Luis Escrivá será o novo presidente do Banco da Espanha. O FTSE MIB, de Milão, perdeu 0,54%, aos 33.682,26 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,49%, aos 6.739,83 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires