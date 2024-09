Bispos na Venezuela criticam 'uso político do Natal' por Maduro

CARACAS, 4 SET (ANSA) - A Conferência Episcopal da Venezuela (CEV) criticou o "uso político do Natal" por parte do governo de Nicolás Maduro, após a decisão do presidente de antecipar a festividade cristã para 1º de outubro.

"O Natal é uma festa universal. O modo e o tempo de sua celebração são de competência das autoridades eclesiásticas.

Esta festa não deve ser utilizada para fins propagandísticos ou políticos", afirmaram os bispos da CEV.

No cristianismo, o tempo litúrgico do Natal tem início em 25 de dezembro, com o nascimento de Jesus Cristo, e se estende até a Epifania, em 6 de janeiro.

O chefe de Estado venezuelano anunciou na última segunda-feira (2) a antecipação da festividade no país, em meio à crise política deflagrada após sua contestada reeleição. A medida foi divulgada ao vivo na TV, durante o programa semanal "Con Maduro +".

"Está chegando setembro e se diz: 'Setembro já cheira a Natal'", declarou o presidente. "E por isso, neste ano, em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro", finalizou.

Segundo os religiosos, outro motivo de preocupação para o período é a "promoção por parte de diversos órgãos do Estado de uma campanha de repressão e perseguição", que já prendeu milhares de pessoas, incluindo menores de idade, "contra os quais existe a tentativa de incriminação por graves ações, sem a garantia de um julgamento justo".

A CEV também se mostrou apreensiva com a perseguição do governo Maduro contra "escrutinadores, comunicadores sociais e contra candidatos e dirigentes da oposição", ação conduzida "em clara contradição com os princípios da pluralidade política e da independência dos poderes públicos garantidos pela Constituição e pelas leis do República".

Após um período conturbado com as eleições presidenciais de 28 de julho, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ), a mais alta corte do país, validou oficialmente no último 22 de agosto o desfecho das eleições, reconhecendo a vitória do líder chavista, apesar de não apresentar as atas que comprovariam o resultado. (ANSA).

