Biden está perto de bloquear acordo da Nippon Steel para compra da U.S. Steel, dizem fontes

Por Jeff Mason e David Shepardson e Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - O governo Biden está perto de anunciar que vai bloquear a aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel's, disseram nesta quarta-feira duas fontes familiarizadas com o assunto, perante a crescente oposição bipartidária ao acordo estimado em 14,9 bilhões de dólares.

O comitê que avalia a fusão por razões de segurança nacional ainda não enviou sua recomendação ao presidente, segundo a Casa Branca.

Reportagem do Washington Post relatou, pela primeira vez, como a administração do presidente Joe Biden via o acordo. As ações da U.S. Steel fecharam em queda de 17,5%.

O departamento do Tesouro, que está supervisionando o processo de aprovação do acordo pelo critério de segurança nacional, se recusou a comentar a notícia.

A U.S. Steel advertiu mais cedo nesta quarta-feira que a incapacidade de se fundir com a Nippon Steel iria colocar milhares de empregos sindicalizados nos EUA em risco, indicou que iria fechar algumas siderúrgicas e que poderia mudar a sua sede do Estado da Pensilvânia, de fundamental importância política.

A aquisição planejada pela Nippon da siderúrgica dos EUA enfrenta oposição dos democratas e dos republicanos, com a vice-presidente Kamala Harris dizendo na segunda-feira que quer que ela deseja que a US Steel siga "de propriedade e operada por norte-americanos". O seu rival republicano Donald Trump prometeu travar o acordo se eleito.

A Pensilvânia é um Estado crucial que pode decidir a eleição presidencial de 2024 e os dois candidatos estão o visitando repetidas vezes.

"Queremos que os líderes eleitos e outros tomadores de decisão vejam os benefícios do acordo assim como as consequências inevitáveis se o acordo fracassar”, disse o CEO da U.S. Steel, David Burritt, em comunicado.

Burritt disse que sem o acordo "a U.S. Steel vai abandonar as suas fábricas com forno de fundição, colocando vários empregos sindicalizados em risco (e) afetando negativamente diversas comunidades nas várias localidades com essas fábricas”.

Ele acrescentou que sem o acordo "a U.S. Steel se afastará em grande parte de suas instalações de alto-forno, colocando em risco milhares de empregos sindicalizados bem remunerados (e) impactando negativamente várias comunidades nos locais onde suas instalações existem.".

O sindicato de trabalhadores do setor metalúrgico criticou Burritt, acusando-o de fazer "ameaças sem base na realidade e ilegais".

"A tentativa patética de hoje de organizar uma manifestação no centro de Pittsburgh mostra que a U.S. Steel está ficando cada vez mais desesperada para salvar o acordo”, disse o sindicato.

A equipe de campanha de Trump não respondeu imediatamente ao pedido de comentário sobre as declarações da U.S. Steel. A equipe de Kamala Harris não quis comentar o caso.

A Nippon Steel disse, na semana passada, que planeja investir mais de 2,7 bilhões de dólares em instalações com trabalhadores sindicalizados em Mon Valley Works, na Pensilvânia, e em Gary Works, em Indiana, para apoiar o futuro do setor de manufatura nessas comunidades.

Já a U.S. Steel disse que se o acordo não for aprovado ela "não teria os mesmos compromissos financeiros". A siderúrgica cortou empregos nos últimos anos, inclusive em Michigan.

A Nippon disse mais cedo nesta quarta-feira que o núcleo da gerência sênior assim como a maior parte dos membros do conselho na companhia seriam de cidadãos dos EUA, caso a fusão seja aprovada.

A planejada compra de 14,9 bilhões de dólares da Nippon recebeu todas as aprovações regulatórias fora dos Estados Unidos e ganhou a luz verde dos acionistas da U.S. Steel. Está agora passando pela revisão regulatória nos Estados Unidos.