Bia Haddad perde para Karolina Muchova e se despede do US Open

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 no ranking da WTA, foi eliminada nas quartas de final do US Open nesta quarta-feira (4), ao ser derrotada pela tcheca Karolina Muchova (N.52).

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 25 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

Bia foi a primeira brasileira a disputar as quartas de final do US Open desde Maria Esther Bueno, quatro vezes campeã do torneio (1959, 1963, 1964 e 1966) e semifinalista em 1968.

Recuperada de uma longa lesão no punho, Muchova vai enfrentar na semifinal a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Jessica Pegula (N.6).

Bia, apoiada pelos brasileiros nas arquibancadas do Arthur Ashe Stadium, saiu chorando da quadra e pediu atendimento médico no segundo set, quando perdia por 5-3. De volta ao jogo, a brasileira manteve seu serviço, mas no game seguinte acabou derrotada por Muchova.

Em entrevista após o jogo, Bia disse que pediu atendimento por problemas no peito.

"Agora estou me sentindo bem", explicou. Foi um "jogo mais emocional para mim".

Nas oitavas de final, há dois dias, Bia Haddad venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki e, assim que saiu da quadra, recebeu a notícia do falecimento do filho recém-nascido de seu fisioterapeuta.

"Às vezes temos coisas dentro e fora da quadra que nos incomodam. Eu não conseguia me concentrar. Foi meu primeiro jogo no [Arthur] Ashe, é diferente, enorme", contou a brasileira.

"Ela mereceu. Eu não a pressionei. Foi por mim, foram meus fantasmas dentro da minha mente, e eu sei que todos os jogadores de tênis têm isso", reconheceu Bia.

Karolina Muchova também passou por problemas físicos na segunda parcial, que a levaram a fazer várias visitas ao banheiro.

"Foi um jogo um pouco raro", reconheceu a tenista tcheca. "Tive alguns problemas que não gostaria de comentar, mas estou feliz porque consegui contornar. Precisei correr até o banheiro e voltar. Acho que incomodei alguém, mas não tive escolha".

Vice-campeã de Roland Garros no ano passado, Muchova não perdeu um único set nesta edição do US Open, na qual eliminou a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, e a italiana Jasmine Paolini, finalista de Wimbledon e Roland Garros este ano.

Em um duelo de estilos, o repertório de golpes de Muchova, alguns em desuso no tênis feminino, se sobrepôs à potência de Bia.

A tcheca de 28 anos continua assombrando na temporada, que para ela começou em junho, depois de nove meses afastada devido a uma cirurgia no punho.

"Estou muito feliz. Antes do torneio não diria que chegaria à semifinal, cada rodada é muito difícil", comemorou a tenista.

