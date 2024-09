Emília Corrêa (PL) lidera corrida eleitoral em Aracaju, diz AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta (4) mostra a candidata Emília Corrêa (PL) à frente na disputa pela Prefeitura de Aracaju (SE), seguida por Yandra Moura (União Brasil).

O que aconteceu

Candidata do PL lidera com 31,2% das intenções de voto. Em segundo, Yandra Moura aparece com 23,4%.

Candisse Carvalho (PT), com 13,9%, Luiz Roberto (PDT), com 12,3%, e Delegada Danielle (MDB), com 11,1%, aparecem em terceiro. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, as três candidaturas estão empatadas tecnicamente.

Veja o resultado completo:

Emília Corrêa (PL): 31,2%

31,2% Yandra Moura (União Brasil): 23,4%

23,4% Candisse Carvalho (PT): 13,9%

13,9% Luiz Roberto (PDT): 12,3%

12,3% Delegada Danielle (MDB): 11,1%

11,1% Niully Santos (PSOL): 5%

5% Zé Paulo (Novo): 1,8%

1,8% Felipe Vilanova de Góis Andrade (PCO): 0,2%

0,2% Indecisos: 0,7%

0,7% Branco/Nulo: 0,5%

Cenários de segundo turno

A AtlasIntel testou cinco cenários de segundo turno. Veja os resultados:

Emília Corrêa (PL): 40,8% x 34,7%: Yandra Moura (União Brasil)

Emília Corrêa (PL): 44,3% x 29,8%: Luiz Roberto (PDT)

Emília Corrêa (PL): 38,9% x 38%: Delegada Danielle (MDB)

Yandra Moura (União Brasil): 33% x 29%: Luiz Roberto (PDT)

Delegada Danielle (MDB): 36,6% x 31,2%: Yandra Moura (União Brasil)

Metodologia. Contratada pela TV Atalaia, afiliada da TV Record, a Atlas ouviu 1.222 eleitores da capital de Aracaju, por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SE-01443/2024.